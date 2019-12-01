Невідомі напали на журналіста з Миколаєва Олександра Влащенка: фото і відео

Невідомі напали на журналіста інтернет-видання "Новости-N" Олександра Влащенка 30 листопада у Миколаєві. Коли журналіст повертався додому, до нього підійшов невідомий і бризнув прямо в обличчя з газового балончика.

Після цього Влащенко розповів, що після балончик, його кілька разів ударили кулаком в обличчя. Скільки було нападників – чоловік не пам'ятає, повідомляє "Новости-N". Нічого з грошей та речей потерпілого не зникло.

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До журналіста приїхала "швидка". Медики діагностували у Влащенка ураження невідомою речовиною слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї, а також травму нижньої губи. Остання травма вимагає хірургічного втручання.



Журналіст Влащенко після нападу / Фото "Новости-N"

У поліції Миколаївщини повідомили, що отримали повідомлення про напад від самого журналіста. Правоохоронці відкрили справу про умисне легке тілесне ушкодження. Зараз поліція приводить слідчі дії, розшукує нападників та з’ясовує всі обставини та мотиви злочину.

Дивіться відео про напад на журналіста у Миколаєві:

Це не перший напад на Влащенка

У жовтні 2012 року на Влащенка було скоєно розбійний напад. Під час інциденту журналіст зазнав кульового поранення в голову з пневматичного пістолета. Кулю досі не витягли, адже вона застрягла глибоко в тканинах мозку.

Тоді правоохоронці знайшли нападників. Їх засудили до тривалих термінів ув’язнення.

У вересні 2014 року Влащенка викрали невідомі. Йому одягли на голову мішок, силою заштовхали в авто і вивезли за місто. Там журналіста утримували близько 5 годин, допитували, погрожували вбивством.

Після інциденту чоловік написав заяву в правоохоронні органи, однак нападників так і не знайшли.