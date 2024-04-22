Лубінець повідомив, що до нього звернулася мати школяра з проханням взяти ситуацію під контроль й сприяти у розслідуванні. У своєму звернені жінка повідомила, що дитина перебуває на інклюзивній формі навчання, а в класі є асистент вчителя.
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Робота для поліції
За словами омбудсмана, адміністрація школи не вжила заходів щодо створення безпечних умов для здобуття освіти попри неодноразові скарги матері. Також підліток й раніше зазнавав психологічного приниження й фізичних знущань.
За цим фактом відкрив провадження. З метою поновлення прав дитини звернувся до ГУНП в місті Києві, задля виявлення всіх епізодів можливого жорстокого поводження з дитиною,
– написав Лубінець.
Також він скерував запит до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Метою є проведення службового розслідування щодо належного виконання обов’язків працівниками школи.
Захист дітей
Омбудсман наголосив, що право на захист від насильства, посягання на честь та гідність визначено Конвенцією про права дитини, Конституцією України та Законом України "Про охорону дитинства".
Ніхто не може бути підданий цькуванню, катуванню, жорстокому поводженню. Будь-яке насильство над дитиною переслідуються законом,
– підкреслив він.
У Києві жорстоко побили підлітка: що відомо
- 22 квітня стало відомо, що в київській школі №81 однолітки жорстоко побили 13-річного однокласника. Причиною цього стало те, що підліток буцімто дивився мультфільми російською мовою.
- За словами матері хлопця, син приховував, що його побили у школі. Мама побачила зміни лише за кілька днів. Так, у хлопця майже у півтора раза збільшилася одна нога. Тоді жінка відразу звернулася до лікарів, які діагностували у 13-річного хлопця численні травми.
- Як пишуть у коментарях, підлітка побили буцімто через те, що він дивився мультфільми російською мовою. Принаймні, так здалося одноліткам, які напали на 13-річного хлопця.
- За фактом жорстокого побиття дитини у школі проводиться досудове розслідування. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень.