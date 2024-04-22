Лубинец сообщил, что к нему обратилась мать школьника с просьбой взять ситуацию под контроль и содействовать в расследовании. В своем обращении женщина сообщила, что ребенок находится на инклюзивной форме обучения, а в классе есть ассистент учителя.
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Работа для полиции
По словам омбудсмена, администрация школы не приняла меры по созданию безопасных условий для получения образования, несмотря на неоднократные жалобы матери. Также подросток и раньше подвергался психологическому унижению и физическим издевательствам.
По данному факту открыл производство. С целью восстановления прав ребенка обратился в ГУНП в городе Киеве, для выявления всех эпизодов возможного жестокого обращения с ребенком,
– написал Лубинец.
Также он направил запрос в Днепровскую районную в городе Киеве государственную администрацию. Целью является проведение служебного расследования относительно надлежащего исполнения обязанностей работниками школы.
Защита детей
Омбудсмен отметил, что право на защиту от насилия, посягательства на честь и достоинство определено Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Украины и Законом Украины "Об охране детства".
Никто не может быть подвергнут травле, пыткам, жестокому обращению. Любое насилие над ребенком преследуются законом,
– подчеркнул он.
В Киеве жестоко избили подростка: что известно
- 22 апреля стало известно, что в киевской школе №81 сверстники жестоко избили 13-летнего одноклассника. Причиной этого стало то, что подросток якобы смотрел мультфильмы на русском языке.
- По словам матери парня, сын скрывал, что его избили в школе. Мама увидела изменения только через несколько дней. Так, у парня почти в полтора раза увеличилась одна нога. Тогда женщина сразу обратилась к врачам, которые диагностировали у 13-летнего парня многочисленные травмы.
- Как пишут в комментариях, подростка избили якобы из-за того, что он смотрел мультфильмы на русском языке. По крайней мере, так показалось сверстникам, которые напали на 13-летнего парня.
- По факту жестокого избиения ребенка в школе проводится досудебное расследование. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, ювенальные прокуроры Днепровской окружной прокуратуры проводят досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений.