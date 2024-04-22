Лубинец сообщил, что к нему обратилась мать школьника с просьбой взять ситуацию под контроль и содействовать в расследовании. В своем обращении женщина сообщила, что ребенок находится на инклюзивной форме обучения, а в классе есть ассистент учителя.

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Работа для полиции

По словам омбудсмена, администрация школы не приняла меры по созданию безопасных условий для получения образования, несмотря на неоднократные жалобы матери. Также подросток и раньше подвергался психологическому унижению и физическим издевательствам.

По данному факту открыл производство. С целью восстановления прав ребенка обратился в ГУНП в городе Киеве, для выявления всех эпизодов возможного жестокого обращения с ребенком,

– написал Лубинец.

Также он направил запрос в Днепровскую районную в городе Киеве государственную администрацию. Целью является проведение служебного расследования относительно надлежащего исполнения обязанностей работниками школы.

Защита детей

Омбудсмен отметил, что право на защиту от насилия, посягательства на честь и достоинство определено Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Украины и Законом Украины "Об охране детства".

Никто не может быть подвергнут травле, пыткам, жестокому обращению. Любое насилие над ребенком преследуются законом,

– подчеркнул он.

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