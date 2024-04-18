Мужчине назначили пожизненное заключение и уплату 500 тысяч гривен морального ущерба. Об этом свидетельствует приговор, обнародованный в Едином государственном реестре судебных решений.

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В чем суть дела

На судебном заседании пострадавший мальчик рассказал, что еще в сентябре 2021 года он начал посещать "Десантно-спортивный учебно-тренировочный центр" в Чугуеве. Он заинтересовался центром, ведь по рассказам друзей там носили форму и готовили к поступлению в военно-морской лицей.

Известно, что руководитель центра, решение по которому и принял суд, был одновременно и одним из тренеров. Он учил детей фехтованию и предложил мальчику помощь в улучшении изучения по математике и истории. Ребенок согласился и неоднократно оставался на дополнительные занятия, когда все остальные уже ехали домой.

После этого вышеупомянутый преподаватель начал регулярно уделять особое внимание к мальчику. Он сделал его старшим помощником, выделял среди других учеников и дал свою банковскую карточку, на которую посылал так называемую "зарплату" на игры.

Как рассказал мальчик, мужчина начал часто звонить, обнимал его, целовал, а потом уговорил делать обнаженные фото за деньги. Детские фотографии педофил хранил на собственной технике и продавал на "черном" рынке. Также выяснилось, что мужчина предлагал ребенку интимные отношения и дарил подарки, среди которых - кольцо, электронные сигареты, катушка для спиннинга.

Через месяц, в октябре 2021 года, мальчик с тренерами и воспитанниками поехал на экскурсию в Одессу. Они проживали в казарме Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного. Там мужчина оставался с мальчиком наедине и развращал его.

Впоследствии, в январе 2022 года, руководитель центра организовал выездную экскурсию для учеников в город Узин, где должно было быть открытие другого детского спортивного центра. Тогда мужчина, мальчик и еще двое других детей жили в частном доме его приятеля.

По словам мальчика, тогда педофил заставил его спать с ним в одной постели, неоднократно принуждал ребенка к различным видам сексуального взаимодействия и насиловал, одновременно документируя такие действия на видео.

Вскоре педофила задержали

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, уже в апреле 2022 года мальчик с матерью переехали во Львовскую область. Мужчина продолжал звонить ребенку, впоследствии начал приезжать. Он даже встречался с курсантом в безлюдных местах и склонял его к сексу, угрожая показать фото и видео родителям в случае несогласия.

Сообщается также, что после изнасилования он платил мальчику деньги. В конце концов ребенок решил рассказать правду своей крестной маме, и уже вскоре педофила задержали. Однако мужчина своей вины не признал, отрицая все факты развращения и изнасилования. Он сказал, что дарил подарки и деньги якобы для поощрения курсанта к обучению.

По словам педофила, все обвинения мальчика якобы выдумка и ложь. Впрочем, вина руководителя центра была установлена с помощью ряда доказательств. В ноутбуке и телефоне мужчины обнаружили видеозаписи и фото с ребенком порнографического характера. В частности, удалось найти переписку с мальчиком, в котором руководитель центра просил интимные фотографии.

Тод суд признал мужчину виновным в развращении малолетнего лица, совершении сексуального насилия, изнасиловании, изготовлении и хранении детской порнографии. По совокупности преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы и взыскание 500 тысяч гривен морального ущерба.