Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.

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Что известно о наезде на правоохранителя в Хмельницком

Согласно материалам дела, 11 декабря в Хмельницком в одном из дворов работники ТЦК и полицейский остановили мужчину и попросили показать военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

В ответ тот заявил, что документы лежат внутри машины, припаркованной рядом. После этого он направился к ней, сел на переднее пассажирское сиденье и закрылся изнутри. На требования показать документы мужчина никак не реагировал.

В это время к автомобилю подошла женщина, села на водительское сиденье, закрыв все двери. Она завела машину и начала ехать на полицейского, который стоял впереди. В результате женщина бампером въехала в ногу правоохранителя – тот получил легкие телесные повреждения.

Подозреваемую задержали в тот же день. Ей объявили подозрение по ч.2 статьи 345 УК Украины. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме ночного ареста суд, суд запретил женщине отлучаться из Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда. Также ей необходимо сдать на хранение соответствующему органу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.