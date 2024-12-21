Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевского областного ТЦК и СП.

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Какова позиция относительно инцидента в Вышгородском ТЦК

В Вышгородском ТЦК рассказали, что патрулировали, когда увидели, что полиция нуждается в помощи. Они совместно с правоохранителями пытались открыть дверь машины. Военнослужащие объяснили, что водитель закрыл стекло и не хотел воспринимать то, что он должен выйти и проехать в ТЦК для уточнения военно-учетных документов.

Полиция пустила какой-то газ. Он просто его поджег. И вы сами видели, какое из машины было пламя. Потом к нему подъехал его знакомый, и он вышел из машины. Как он объяснил, поджег, чтобы не дышать этим газом,

– рассказали в Вышгородском ТЦК.

Заметим, что после огласки в сети Минобороны отреагировало на инцидент. Там сообщили, что проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. В министерстве отметили, что все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

В Минобороны назвали такие действия недопустимыми, отметив, что они подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности.