На днях в Киевской области вероятные работники ТЦК и СП вместе с полицейскими пытались выманить человека из авто с помощью перцовых баллончиков и зажигалки. Мужчина по имени Антон, который и был водителем, отметил, что подавать жалобы не собирается. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на ТСН.ua.

Читайте также Мобилизация в Украине: что нужно делать после вручения повестки

Что говорит водитель об инциденте с "выкуриванием"

После применения лицами в военной форме и полицейскими перцового баллончика и зажигалки автомобиль Антона, который просит не называть его фамилию, на несколько секунд охватило огнем. В комментарии журналистам владелец не рассказал подробностей происшествия, однако отметил, что телесных повреждений ему не нанесли.

Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет ордена заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку,

– отметил мужчина.

Антон рассказал, что приехал в Вышгород по личным делам и не хочет быть на слуху. Ситуацию, которая сложилась, он называет "случайностью".

У меня есть больная мама, ей уже позвонили родственники, она переживает... Моя мама без меня не сможет, она всегда рассчитывает на меня. Ну получилась такая ситуация, которая получилась. Получилась такая случайность,

– сказал он в комментарии журналистам.

Как отреагировали на происшествие в Министерстве обороны и полиции

Министерство обороны Украины осудило инцидент, произошедший в Вышгороде. Там проведут служебную проверку и установят причастных к происшествию лиц.

Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности. Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество,

– заявили в ведомстве.

В полиции Киевской области также рассказали, что по факту неправомерных действий полицейских проведут расследование. Обоих работников, которые были зафиксированы на видео, временно отстранили от исполнения обязанностей.

Другие скандальные события с работниками ТЦК и СП

Напомним, уже не впервые в сети распространяется информация о неправомерных действиях людей в военной форме, которые вероятно являются работниками ТЦК и СП.