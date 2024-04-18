Напомним, ГБР изучало случаи поставки необходимых Минобороны вещей по 100% предоплате и без надлежащего выполнения условий договоров. Во время этого расследования, которое проходило осенью 2023 года, разоблачили львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. В декабре того же года этого поставщика поймали на взятке.

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Отменили арест на часть имущества львовского бизнесмена

Суд отменил арест на часть имущества, фигурирующего в деле против львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в деле поставки некачественной одежды для ВСУ. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда.

Журналистам удалось выяснить, что еще летом 2023 года бенефициаром вышеупомянутой компании "ВТ Девелопмент" была жена Игоря Гринкевича – Светлана. Впрочем, по состоянию на сейчас владельцем компании является львовянин Максим Станкевич.

Известно, что 22 января 2024 Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове, а именно – здание площадью 3,1 тысячи квадратных метров, что на улице Героев УПА, 72 во Львове, а также нежилые помещения холодильника-распределителя на улице Апостола Даниила, 14 площадью почти 1760 квадратных метров, и земельный участок площадью 0,15 гектара на улице Героев УПА.

Так, арест на имущество этой компании наложили в рамках расследования в отношении компаний "Трейд лайнс ритейл" и "Строительная компания Ситиград", которые фигурируют в деле Гринкевича. На судебном слушании представитель компании "ВТ Девелопмент" утверждал, что ее имущество не связано с договорами, которые заключали компании Гринкевича.

В частности, суд установил, что следователи не предоставили доказательств противоправной деятельности компании, она не является стороной договоров, которые расследуют, а имущество приобрели задолго до их заключения. Поэтому, было решено, что дальнейшее сохранение ареста имущества "не оправдывается потребностями досудебного расследования" и отменил его.

Это одно из трех известных уголовных производств в отношении Игоря Гринкевича. В основном деле, по поставке некачественной одежды для военных, подозреваемыми являются Игорь Гринкевич с сыном Романом и еще три человека. Сейчас сроки досудебного расследования продлили 17 июля этого года, по делу взятки – до конца июня.