В четверг, 14 марта, суд оставил Роману Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля. При этом ему уменьшили залог до 469 миллионов гривен.
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Что сказал прокурор
Прокурор Александр Ливчук просил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, потому что Роман Гринкевич может скрываться от следствия и суда и выехать за границу.
Отец Романа Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, штанов, рубашек. Роман вошел в преступную организацию и руководил ею. Они нанесли материальный ущерб на сумму в 934 миллиона гривен. Пока не проведен весь комплекс действий. Если Гринкевич не будет за стенами СИЗО, он будет уничтожать доказательства, уничтожать оригиналы документов и будет влиять на свидетелей, водителей, которые перевозили товары,
– подчеркнул прокурор.
Что сказали адвокаты
Юристы Романа Гринкевича выступили против продления меры пресечения, срок которого истекает 17 марта. Его адвокаты подали ходатайство о допросе свидетелей, но получили отказ от судьи. Ведь на этой стадии допрос свидетелей не предполагается. Также представители Гринкевича в суде назвали подозрение необоснованным и просили применить более мягкую меру пресечения для него.
Что сказал Гринкевич
На суде Роман Гринкевич заявил, что подозрение считает необоснованным. По его словам, заседания по апелляции на арест не состоялись 6 раз. Он заверил, что не будет скрываться от следствия. Также Гринкевич считает, что его "закрыли в СИЗО с нереальным залогом". Кроме этого, он пожаловался, что не имеет возможности прояснить свою позицию.
Был факт, когда приехало 3 машины с ненадлежащим товаром, мы обратились к турецкой компании. Есть доказательство, что владелец турецкой компании приезжал, ошибки были исправлены. Сейчас мобилизация, нечем укомплектовать военных, но ГБР задерживает наш товар. Нестыковка по количеству: как 40 человек считали три недели – и не было неточности, а ГБР за день посчитали недостачу. Когда узнали, что товар на складах, дело переквалифицировали на мошенничество,
– сказал Гринкевич.
Гринкевич отметил, что товар был турецкого производства. Он заявил, что он там был и получил все сертификаты. Гринкевич просил судью избрать ему меру пресечения, которая не будет связана с содержанием под стражей.
Что этому предшествовало
- Напомним, что ГБР изучало случаи поставки необходимых Минобороны вещей за 100% предоплаты и без надлежащего выполнения условий договоров. В ходе этого расследования, которое проходило осенью 2023 года, разоблачили львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.
- В декабре того же года этого поставщика поймали на взятке. Игорь Гринкевич встречался с сотрудником ГБР в декабре того же года и предлагал ему 500 тысяч долларов. Его задержали при передаче денег.
- Затем Игорю Гринкевичу и членам его семьи сообщили о подозрении в махинациях на закупках одежды и белья для ВСУ. Его сын Роман Гринкевич тоже получил подозрение, после чего исчез. ГБР объявило его в розыск. Сына бизнесмена задержали в Одессе 22 января 2024 года.
- Роману Гринкевичу после этого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также ему оставили возможность внесения залога, размер которого первоначально составлял 500 миллионов гривен.