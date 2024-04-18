Чоловікові призначили довічне ув'язнення та сплату 500 тисяч гривень моральної шкоди. Про це свідчить вирок, оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У чому суть справи

На судовому засіданні постраждалий хлопчик розповів, що ще у вересні 2021 року він почав відвідувати "Десантно-спортивний навчально-тренувальний центр" у Чугуєві. Він зацікавився центром, адже з розповідей друзів там носили форму і готували до вступу у військово-морський ліцей.

Відомо, що керівник центру, рішення щодо якого й ухвалив суд, був водночас і одним з тренерів. Він навчав дітей фехтування та запропонував хлопчику допомогу у покращенні вивчення з математики та історії. Дитина погодилась і неодноразово залишалась на додаткові заняття, коли всі інші вже їхали додому.

Після цього вищезгаданий викладач почав регулярно приділяти особливу увагу до хлопчика. Він зробив його старшим помічником, виділяв з-поміж інших учнів та дав свою банківську картку, на яку надсилав так звану "зарплату" на ігри.

Як розповів хлопчик, чоловік почав часто телефонувати, обіймав його, цілував, а згодом вмовив робити оголені фото за гроші. Дитячі світлини педофіл зберігав на власній техніці та продавав на "чорному" ринку. Також з'ясувалося, що чоловік пропонував дитині інтимні стосунки та дарував подарунки, серед яких - перстень, електронні цигарки, котушка для спінінгу.

Через місяць, у жовтні 2021 року, хлопчик з тренерами та вихованцями поїхав на екскурсію в Одесу. Вони проживали в казармі Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного. Там чоловік залишався з хлопчиком наодинці та розбещував його.

Згодом, у січні 2022 року, керівник центру організував виїзну екскурсію для учнів у місто Узин, де мало бути відкриття іншого дитячого спортивного центру. Тоді чоловік, хлопчик та ще двоє інших дітей жили у приватному будинку його приятеля.

За словами хлопчика, тоді педофіл змусив його спати з ним в одному ліжку, неодноразово примушував дитину до різних видів сексуальної взаємодії та ґвалтував, водночас документуючи такі дії на відео.

Незабаром педофіла затримали

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вже у квітні 2022 року хлопчик з матір'ю переїхали до Львівської області. Чоловік продовжував телефонувати дитині, згодом почав приїжджати. Він навіть зустрічався з курсантом у безлюдних місцях та схиляв його до сексу, погрожуючи показати фото та відео батькам у разі незгоди.

Повідомляється також, що після зґвалтування він платив хлопчику гроші. Врешті-решт дитина вирішила розповісти правду своїй хрещеній мамі, і вже незабаром педофіла затримали. Однак чоловік своєї провини не визнав, заперечуючи усі факти розбещення та зґвалтування. Він сказав, що дарував подарунки та гроші нібито для заохочення курсанта до навчання.

За словами педофіла, усі звинувачення хлопчика нібито вигадка та брехня. Втім, провина керівника центру була встановлена за допомогою низки доказів. У ноутбуці та телефоні чоловіка виявили відеозаписи та фото з дитиною порнографічного характеру. Зокрема, вдалося знайти листування з хлопчиком, у якому керівник центру просив інтимні фотографії.

Тод суд визнав чоловіка винним у розбещенні малолітньої особи, вчиненні сексуального насильства, зґвалтуванні, виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. За сукупністю злочинів йому призначили довічне позбавлення волі та стягнення 500 тисяч гривень моральної шкоди.