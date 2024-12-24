Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що відомо про справу з акушер-гінекологом

Так, у суді прокурори довели, що у травні 2020 року під час пологів жінки лікар акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода. Він несвоєчасно ухвалив рішення щодо кесаревого розтину.

Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів,

– вказали у прокуратурі.

Судово-медична експертиза підтвердила зв'язок між діями медика та смертю дитини. Лікарю призначено максимальний строк покарання, яке передбачає стаття. Йому присудили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займатися медичною діяльністю строком на 1 рік. Також повністю задоволено позовні вимоги потерпілої, з приватної клініки стягнуто 1 мільйон 170 тисяч моральної шкоди.

Під час суду акушер провини не визнав. Ба більше, внаслідок обраної стороною захисту тактики, судовий розгляд справи тривав понад 2 роки. Зазначається, що адвокати умисно затягували розгляд.