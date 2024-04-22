Об инциденте написала мать в сети. За дело уже взялась полиция.

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В школе избили ребенка

Как сообщила мама мальчика в сети, ее 13-летнего сына избили сверстники. Инцидент произошел в школе №81.

По словам женщины, сын скрывал, что его избили в школе. Мама увидела изменения только через несколько дней. Так, у парня почти в полтора раза увеличилась одна нога. Тогда женщина сразу обратилась к врачам, которые диагностировали у 13-летнего парня многочисленные травмы.



После избиения у ребенка увеличилась нога / Фото из сети

Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой, с той стороны она так и остается сильно отечной, хотя сказал сын, что уже начал ее чувствовать,

– написала женщина в сети.



Нога ребенка увеличилась в полтора раза / Фото из сети

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев под заметкой посоветовал женщине обратиться в полицию, ведь речь идет не только о буллинге, но и телесные повреждения. В то же время женщина добавила, что правоохранители были в больнице, где оперировали ее 13-летнего сына.

Как пишут в комментариях, подростка избили якобы из-за того, что он смотрел мультфильмы на русском языке. По крайней мере, так показалось сверстникам, которые напали на 13-летнего парня.

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За дело взялись правоохранители

По факту жестокого избиения ребенка в школе проводится досудебное расследование. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, ювенальные прокуроры Днепровской окружной прокуратуры проводят досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 13-летнему подростку в одной из школ Днепровского района Киева.

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что сын только через неделю признался в том, что произошло. Правоохранители установили, что конфликт произошел на перемене между учениками разных классов.

В настоящее время ювенальными прокурорами и дознавателями проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств получения ребенком телесных повреждений, а также установления степени их тяжести,

– отметили в прокуратуре.

Кроме того, правоохранители также проверят и то, как выполняют свои обязанности учителя школы, где произошло избиение. В прокуратуре отметили, что обязанность учебного заведения – обеспечить детям здоровые и безопасные условия обучения и воспитания, а факт с избиением является серьезным нарушением. Сейчас идет следствие и устанавливаются все обстоятельства.