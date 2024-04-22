Про інцидент написала матір у мережі. За справу вже взялася поліція.

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У школі побили дитину

Як повідомила мама хлопчика у мережі, її 13-річного сина побили однолітки. Інцидент стався у школі №81.

За словами жінки, син приховував, що його побили у школі. Мама побачила зміни лише за кілька днів. Так, у хлопця майже у півтора раза збільшилася одна нога. Тоді жінка відразу звернулася до лікарів, які діагностували у 13-річного хлопця численні травми.



Після побиття у дитини збільшилася нога / Фото з мережі

Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболонки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати,

– написала жінка у мережі.



Нога дитини збільшилася у півтора раза / Фото з мережі

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов під дописом порадив жінці звернутися до поліції, адже мовиться не лише про булінг, а й тілесні ушкодження. Водночас жінка додала, що правоохоронці були у лікарні, де оперували її 13-річного сина.

Як пишуть у коментарях, підлітка побили буцімто через те, що він дивився мультфільми російською мовою. Принаймні, так здалося одноліткам, які напали на 13-річного хлопця.

Обговорення інциденту у мережі – більше у галереї

За справу взялися правоохоронці

За фактом жорстокого побиття дитини у школі проводиться досудове розслідування. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 13-річному підлітку в одній зі шкіл Дніпровського району Києва.

Мама постраждалого хлопчика розповіла, що син лише через тиждень зізнався у тому, що відбулося. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався на перерві між учнями різних класів.

На даний час ювенальними прокурорами та дізнавачами проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості,

– наголосили у прокуратурі.

Окрім того, правоохоронці також перевірять і те, як виконують свої обов'язки вчителі школи, де сталося побиття. У прокуратурі наголосили, що обов'язок навчального закладу – забезпечити дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання, а факт з побиттям є серйозним порушенням. Наразі триває слідство та встановлюються всі обставини.