"Слуга народу" ініціювала дискусію щодо мовного закону: що про це відомо

До українського мовного закону у партії "Слуга народу" є багато питань. Тому тут вирішили розпочати підготовку до національного круглого столу щодо мовного питання. Так політики хочуть знайти компроміс задля об'єднання країни.

Таку заяву зробив голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. На його переконання, ухвалення мовного закону, яке відбулось в останні дні каденції минулої Ради, заклало багато ризиків – для суспільства загалом і для нових депутатів, передає "Главком".

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"Щодо цього мовного закону є питання, скажімо, штрафи за використання мови у сфері послуг", – зауважив він.

Ткаченко додав, що нардепи на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочали підготовку до національного круглого столу щодо мовного питання. Таким чином, законодавці хочуть знайти компромісний підхід, який би об’єднував країну.

Це непросте питання. Ми будемо до цієї дискусії залучати фахівців, науковців, експертів. Тому, якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться. Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували,

– підкреслив парламентар.

За його словами, суспільство давно вже чекає на відверту, але спокійну розмову щодо цього питання.

"Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково", – підсумував представник президентської фракції "Слуга народу".

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До слова, раніше Міністерство культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що він перегляд закону про мови не ініціюватиме.

Що відомо про мовний закон в Україні

з 16 липня в Україні, за винятком окремих його положень, набув чинності закон про мову. Відповідно до нього, зокрема, ті, хто працює в Україні у сфері послуг, мають зі своїми клієнтами спілкуватися виключно українською.



Що передбачає мовний закон / Інфографіка 24 каналу