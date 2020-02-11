Чи переглядатимуть закон про мову в Україні: заява Бородянського

Міністерство культури, молоді та спорту не буде ініціювати перегляд закону про мову.

Міністр Володимир Бородянський в інтерв'ю "РБК-Україна" наголосив, що мовні квоти також не будуть змінювати, бо у цьому "немає необхідності".

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Результати останніх досліджень показали, що розмовляють вдома виключно або переважно українською мовою 48,3% українців. Російською у сім’ї спілкуються 28%.

Окрім того, ще 23,7% однаково часто розмовляють російською та українською.

Детальніше про дослідження – читайте у нашому матеріалі.

Що каже закон про квоти

13 жовтня 2017 року набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, згідно з яким в загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм в кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

Що передбачає закон про мову

25 квітня Верховна Рада прийняла закон, який має забезпечити функціонування української мови як державної.

Тим часом: Мова не догодила: 1+1 вважає, що українська не підходить для мелодрам, а лише для комедій



Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу