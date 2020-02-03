16:37
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      Скільки українців вдома говорять державною мовою: результати дослідження

      0
      Скільки українців говорять державною мовою вдома / ua.depositphotos.com

      Розмовляють вдома виключно або переважно українською мовою 48,3% українців. Російською у сім’ї спілкуються 28%.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня.

      Зверніть увагу: Скільки українців за надання російській мові статусу другої державної: нові дані

      Виключно українською вдома розмовляють 37,3% опитаних, а тільки російською – 13,5%.

      Ще 23,7% однаково часто розмовляють російською та українською.

      Довідка. Дослідження провели з 24 по 28 січня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитали 2003 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

      Зауважимо, що 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.

      До теми: Чи повинні політики говорити українською мовою: результати опитування

      закон про державну мову закон про українську мову вимоги що передбачає закон тпро мову
      Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу

      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      86015
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Українська мова Статистика Соціологічне дослідження Україна – Росія мовне питання дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Ящики Пандори: як змусити Іран та РФ пролити світло на чорні скриньки збитого літака
      Андрій Воропаєв 400
      сьогодні , 12:07 Скованные одним Трампом, или Украинизация Америки
      Михайло Дубинянський 743
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3535
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1859
      сьогодні , 11:00 Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?
      Дмитро Литвин 3153
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук