Скільки українців вдома говорять державною мовою: результати дослідження

Розмовляють вдома виключно або переважно українською мовою 48,3% українців. Російською у сім’ї спілкуються 28%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня.

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Виключно українською вдома розмовляють 37,3% опитаних, а тільки російською – 13,5%.

Ще 23,7% однаково часто розмовляють російською та українською.

Довідка. Дослідження провели з 24 по 28 січня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитали 2003 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

Зауважимо, що 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.

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Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу