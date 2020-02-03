Сколько украинцев дома говорят на государственном языке: результаты исследования

Говорят дома исключительно или преимущественно на украинском языке 48,3% украинцев. На русском в семье общаются 28%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января.

Обратите внимание: Сколько украинцев за предоставление русскому языку статуса второго государственного: новые данные

Исключительно на украинском дома разговаривают 37,3% опрошенных, а только на русском – 13,5%.

Еще 23,7% одинаково часто говорят на русском и украинском.

Справка. Исследование провели с 24 по 28 января во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В целом опросили 2003 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Заметим, что 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.

К теме: Должны ли политики говорить на украинском языке: результаты опросы

Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала