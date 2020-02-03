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      Сколько украинцев дома говорят на государственном языке: результаты исследования

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      Сколько украинцев говорят на государственном языке дома / ua.depositphotos.com

      Говорят дома исключительно или преимущественно на украинском языке 48,3% украинцев. На русском в семье общаются 28%.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января.

      Обратите внимание: Сколько украинцев за предоставление русскому языку статуса второго государственного: новые данные

      Исключительно на украинском дома разговаривают 37,3% опрошенных, а только на русском – 13,5%.

      Еще 23,7% одинаково часто говорят на русском и украинском.

      Справка. Исследование провели с 24 по 28 января во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В целом опросили 2003 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

      Заметим, что 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.

      К теме: Должны ли политики говорить на украинском языке: результаты опросы

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украинский язык исследования языковый вопрос Украина – Россия Социологическое исследование Статистика
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