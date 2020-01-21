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      Сколько украинцев за предоставление русскому статуса второго государственного: новые данные

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      Большинство укранинцев считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным / 24 канал

      Только 11,5% граждан Украины считают, что русский язык должен стать государственным наряду с украинским.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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      Результаты презентовали 21 января в Киеве. Однако то, что русский язык должен получить статус официального в отдельных регионах Украины, считают 15% респондентов.

      68,5% граждан считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык остается единственным государственным. 5% – не смогли определиться с ответом.

      В то же время 81,1% опрошенных согласны с утверждением, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, 15,2% – не согласны, 3,7% – не смогли определиться с ответом.

      опитування інфографіка
      Результаты опроса в регионах Украины / Chart: Andrii Sukharyna

      Исследование проводили 13-18 декабря во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

      Отметим, что чиновники, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы. Однако сначала с ними проведут разъяснительную беседу. Максимальный штраф за неиспользование государственного языка – 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Учеба Инфографика Украинский язык Центр Разумкова языковый вопрос Образование в Украине
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