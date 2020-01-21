Сколько украинцев за предоставление русскому статуса второго государственного: новые данные

Только 11,5% граждан Украины считают, что русский язык должен стать государственным наряду с украинским.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Результаты презентовали 21 января в Киеве. Однако то, что русский язык должен получить статус официального в отдельных регионах Украины, считают 15% респондентов.

68,5% граждан считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык остается единственным государственным. 5% – не смогли определиться с ответом.

В то же время 81,1% опрошенных согласны с утверждением, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, 15,2% – не согласны, 3,7% – не смогли определиться с ответом.



Результаты опроса в регионах Украины / Chart: Andrii Sukharyna

Исследование проводили 13-18 декабря во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Отметим, что чиновники, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы. Однако сначала с ними проведут разъяснительную беседу. Максимальный штраф за неиспользование государственного языка – 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен).