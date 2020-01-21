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      Скільки українців за надання російській мові статусу другої державної: нові дані

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      Більшість укарїнців вважає, що українська мова залишається єдиною державною / 24 канал

      Лише 11,5% громадян України вважають, що російська мова має стати державною разом з українською.

      Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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      Результати презентували 21 січня у Києві. Однак те, що російська мова має отримати статус офіційної в окремих регіонах України, вважають 15% респондентів.

      68,5% громадян вважають, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська мова залишається єдиною державною. 5% – не змогли визначитися з відповіддю.

      Водночас 81,1% опитаних згодні з твердженням, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, 15,2% – не згодні, 3,7% – не змогли визначитися з відповіддю.

      опитування інфографіка
      Результати опитування в регіонах України / Chart: Andrii Sukharyna

      Дослідження проводили 13-18 грудня в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. 

      Зазначимо, що посадовці, які відмовляються публічно використовувати українську мову, можуть бути оштрафовані. Однак спершу з ними проводитимуть роз'яснювальну бесіду. Максимальний штраф за невикористання державної мови – 700 неоподатковуваних мінімумів (11 900 гривень).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Українська мова мовне питання Освіта Інфографіка Центр Разумкова Освіта в Україні
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