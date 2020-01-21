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      Должны ли политики говорить на украинском языке: результаты опроса

      114 Читати новину українською
      80% украинцев уверены, что политики должны говорить на украинском / ua.depositphotos.com

      Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива провел исследование, которое показало, что 81% украинцев считает язык неотъемлемым атрибутом независимости. Так же большинство украинцев убеждены, что именно на украинском должны выступать политики и писать отечественные СМИ.

      Чаще всего язык считают важным атрибутом независимости жители Западной Украины, отмечается в исследовании Демократических инициатив.

      Интересно: Сколько украинцев за предоставление русскому языку статуса второго государственного: новые данные

      Считают ли украинцы одним из атрибутов независимости украинский язык

      • Запад:
        безусловно да – 85%, скорее да – 11%, скорее нет – 2%, точно нет – 1%, затруднились ответить – 1%;
      • Центр:
        безусловно да – 55%, скорее да – 32%, скорее нет – 7%, точно нет – 3%, затруднились ответить – 3%;
      • Юг:
        безусловно да – 39%, скорее да – 32%, скорее нет – 17%, точно нет – 4%, затруднились ответить – 8%;
      • Восток:
        безусловно да – 34%, скорее да – 29%, скорее нет – 16%, точно нет – 15%, затруднились ответить – 5%;
      • в общем по Украине:
        безусловно да – 55%, скорее да – 26%, скорее нет – 10%, точно нет – 6%, затруднились ответить – 4%.

      чи є мова важливим атрибутом незалежності
      Считают ли украинцы язык важным атрибутом независимости

      Кроме того, более 80% украинцев убеждены, что политики и чиновники должны общаться на государственном языке. Еще более 78% граждан убеждены, что в украинских СМИ по меньшей мере 50% наполнения должно быть украинским.

      К слову: В Украине выросли протестные настроения: сколько людей и за что готовы митинговать

      Должны ли политики общаться на украинском языке

      • Запад:
        безусловно да – 83,4%, скорее да – 12%, скорее нет – 3,1%, точно нет – 0,5%, затруднились ответить – 1%;
      • Центр
        безусловно да – 58,8%, скорее да – 26,8%, скорее нет – 7,8%, точно нет – 2,5%, затруднились ответить – 4,1%;
      • Юг:
        безусловно да – 36,8%, скорее да – 33,9%, скорее нет – 17,2%, точно нет – 3,4%, затруднились ответить – 8,7%;
      • Восток:
        безусловно да – 36,9%, скорее да – 27,4%, скорее нет – 15,8%, точно нет – 13%, затруднились ответить – 6,9%;
      • всего по Украине:
        безусловно да – 56,2%, скорее да – 24,3%, скорее нет – 9,9%, точно нет – 4,9%, затруднились ответить – 4,7%.

      чи повинні політики говорити українською, дослідження
      Должны ли политики общаться на государственном языке

      Должны ли украинские СМИ делать не менее 50% своих материалов на украинском

      • безусловно да – 52,7%;
      • скорее да – 25,9%;
      • скорее нет – 9,7%;
      • точно нет – 5%;
      • затрудняюсь ответить – 6,7%.

      чи повинні ЗМІ писати і говорити українською
      Должны ли СМИ делать свои материалы на украинском языке

      Опрос проведен в течение 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме оккупированной части Донбасса и Крыма. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 17 лет, а погрешность не превышает 2,3%.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Социологическое исследование языковый вопрос Украинский язык СМИ исследования
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