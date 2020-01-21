Должны ли политики говорить на украинском языке: результаты опроса

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива провел исследование, которое показало, что 81% украинцев считает язык неотъемлемым атрибутом независимости. Так же большинство украинцев убеждены, что именно на украинском должны выступать политики и писать отечественные СМИ.

Чаще всего язык считают важным атрибутом независимости жители Западной Украины, отмечается в исследовании Демократических инициатив.

Интересно: Сколько украинцев за предоставление русскому языку статуса второго государственного: новые данные

Считают ли украинцы одним из атрибутов независимости украинский язык

Запад:

безусловно да – 85%, скорее да – 11%, скорее нет – 2%, точно нет – 1%, затруднились ответить – 1%;

безусловно да – 85%, скорее да – 11%, скорее нет – 2%, точно нет – 1%, затруднились ответить – 1%; Центр:

безусловно да – 55%, скорее да – 32%, скорее нет – 7%, точно нет – 3%, затруднились ответить – 3%;

безусловно да – 55%, скорее да – 32%, скорее нет – 7%, точно нет – 3%, затруднились ответить – 3%; Юг:

безусловно да – 39%, скорее да – 32%, скорее нет – 17%, точно нет – 4%, затруднились ответить – 8%;

безусловно да – 39%, скорее да – 32%, скорее нет – 17%, точно нет – 4%, затруднились ответить – 8%; Восток:

безусловно да – 34%, скорее да – 29%, скорее нет – 16%, точно нет – 15%, затруднились ответить – 5%;

безусловно да – 34%, скорее да – 29%, скорее нет – 16%, точно нет – 15%, затруднились ответить – 5%; в общем по Украине:

безусловно да – 55%, скорее да – 26%, скорее нет – 10%, точно нет – 6%, затруднились ответить – 4%.



Считают ли украинцы язык важным атрибутом независимости

Кроме того, более 80% украинцев убеждены, что политики и чиновники должны общаться на государственном языке. Еще более 78% граждан убеждены, что в украинских СМИ по меньшей мере 50% наполнения должно быть украинским.

К слову: В Украине выросли протестные настроения: сколько людей и за что готовы митинговать

Должны ли политики общаться на украинском языке

Запад:

безусловно да – 83,4%, скорее да – 12%, скорее нет – 3,1%, точно нет – 0,5%, затруднились ответить – 1%;

безусловно да – 83,4%, скорее да – 12%, скорее нет – 3,1%, точно нет – 0,5%, затруднились ответить – 1%; Центр

безусловно да – 58,8%, скорее да – 26,8%, скорее нет – 7,8%, точно нет – 2,5%, затруднились ответить – 4,1%;

безусловно да – 58,8%, скорее да – 26,8%, скорее нет – 7,8%, точно нет – 2,5%, затруднились ответить – 4,1%; Юг:

безусловно да – 36,8%, скорее да – 33,9%, скорее нет – 17,2%, точно нет – 3,4%, затруднились ответить – 8,7%;

безусловно да – 36,8%, скорее да – 33,9%, скорее нет – 17,2%, точно нет – 3,4%, затруднились ответить – 8,7%; Восток:

безусловно да – 36,9%, скорее да – 27,4%, скорее нет – 15,8%, точно нет – 13%, затруднились ответить – 6,9%;

безусловно да – 36,9%, скорее да – 27,4%, скорее нет – 15,8%, точно нет – 13%, затруднились ответить – 6,9%; всего по Украине:

безусловно да – 56,2%, скорее да – 24,3%, скорее нет – 9,9%, точно нет – 4,9%, затруднились ответить – 4,7%.



Должны ли политики общаться на государственном языке

Должны ли украинские СМИ делать не менее 50% своих материалов на украинском

безусловно да – 52,7%;

скорее да – 25,9%;

скорее нет – 9,7%;

точно нет – 5%;

затрудняюсь ответить – 6,7%.



Должны ли СМИ делать свои материалы на украинском языке

Опрос проведен в течение 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме оккупированной части Донбасса и Крыма. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 17 лет, а погрешность не превышает 2,3%.