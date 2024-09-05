Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как правильно сказать на украинском. И уточнил, что можно употреблять несколько красивых слов взамен, отмечает Образование 24.

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Как назвать "тупик" на украинском

Авраменко отметил: словари толкуют слово "тупик" так:

  • железнодорожный путь, что с одной стороны обрывается;
  • улица, не имеющая сквозного прохода или проезда;
  • препятствие для прохода и проезда;
  • безвыходное положение.

Правда, отметил языковед, слово "тупик" маркировано пометкой "редко употребляемое", что означает – "нежелательное". Советую использовать исконно украинское слово "безвихідь" или словосочетание "глухий кут". А прилагательное "тупиковий" имеет синоним "безвихідний",
– сообщил Авраменко.

То есть стоит говорить не "тупиковая" ситуация, а "безвихідна" (укр.).

Языковед также акцентировал: не забывайте заботиться о чистоте своей речи

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