Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською. І уточнив, що можна вживати кілька красивих слів натомість, зазначає Освіта 24.

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Як назвати "тупик" українською

Авраменко зазначив: словники тлумачать слово "тупик" так:

залізнична колія, що з одного боку обривається;

вулиця, що не має наскрізного проходу чи проїзду;

перешкода для проходу та проїзду;

безвихідне становище.

Щоправда, зазначив мовознавець, слово "тупик" марковане позначкою "рідковживане", що означає – "небажане". Раджу використовувати питоме українське слово "безвихідь" або словосполуку "глухий кут". А прикметник "тупиковий" має синонім "безвихідний",

– повідомив Авраменко.

Тобто варто казати не "тупикова" ситуація, а безвихідна.

Мовознавець також акцентував: не забувайте дбати про чистоту свого мовлення