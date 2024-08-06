І помилка тут мовленнєва, зазначає Освіта 24. Учителька української мови Світлана Чернишова розповіла, як сказати правильно.

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Виглядати чи мати вигляд – як правильно

Педагогиня зазначила: учитися на чужих помилках дуже цікаво. І запропонувала послухати шматочок реклами.

"Виглядаю жахливо, все мажу-мажу – але марно",

– мовилось у рекламі.

Опісля Чернишова запитала: "Ви помітили мовленнєву помилку?".

Тоді для вас підказочка: виглядати можна з-за рогу, з вікна. А якщо говорити про зовнішній вигляд чогось, вживаємо фразу "мати гарний вигляд",

– уточнила педагогиня.

Наприклад, "ця дівчина має гарний вигляд".