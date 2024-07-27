Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" натомість розкаже, як правильно розповісти українською про свою відпустку, хай і невеличку.

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Як правильно українською розповісти про відпустку

У сімдесят дев'ятій добірці підкажемо, як не зіпсувати враження від своєї розповіді про мандрівку та відпочинок суржиковими словами.

  • отпуск – відпустка;
  • мічтати – мріяти;
  • собиратися – збиратися;
  • уїхати – поїхати;

Перед тим, як вирушити у мандрівку чи поїздку, пам'ятайте: ви збираєтесь поїхати у відпустку, а не отпуск, про яку довго мріяли.

  • цілий год – весь рік;
  • ожидати – чекати;
  • чемодан, валіза;

Особливо якщо весь рік на неї чекали.

  • віддихати – відпочивати;
  • впічітлєнія – враження;

Тепер отримали шанс нарешті відпочити та набратися вражень.

  • місто – город;
  • путішествіє – подорож, мандрівка;

Тож можете сміливо купувати квиток на поїзд (краще віддавати перевагу "поїзду", а не "потягу" у цьому разі) або автобус і вирушати в обране місто України чи за кордоном.

  • білєт – білет і квиток;
  • поїзд, потяг;

Приємної і спокійної вам мандрівки!