Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" натомість розкаже, як правильно розповісти українською про свою відпустку, хай і невеличку.
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Як правильно українською розповісти про відпустку
У сімдесят дев'ятій добірці підкажемо, як не зіпсувати враження від своєї розповіді про мандрівку та відпочинок суржиковими словами.
- отпуск – відпустка;
- мічтати – мріяти;
- собиратися – збиратися;
- уїхати – поїхати;
Перед тим, як вирушити у мандрівку чи поїздку, пам'ятайте: ви збираєтесь поїхати у відпустку, а не отпуск, про яку довго мріяли.
- цілий год – весь рік;
- ожидати – чекати;
- чемодан, валіза;
Особливо якщо весь рік на неї чекали.
- віддихати – відпочивати;
- впічітлєнія – враження;
Тепер отримали шанс нарешті відпочити та набратися вражень.
- місто – город;
- путішествіє – подорож, мандрівка;
Тож можете сміливо купувати квиток на поїзд (краще віддавати перевагу "поїзду", а не "потягу" у цьому разі) або автобус і вирушати в обране місто України чи за кордоном.
- білєт – білет і квиток;
- поїзд, потяг;
Приємної і спокійної вам мандрівки!