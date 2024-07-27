Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно рассказать на украинском о своем отпуске, пусть и небольшом.

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Как правильно на украинском рассказать об отпуске

У семьдесят девятой подборке подскажем, как не испортить впечатление от своего рассказа о путешествии и отдыхе суржиковыми словами.

отпуск – відпустка;

мічтати – мріяти;

собиратися – збиратися;

уїхати – поїхати;

Перед тем, как отправиться в путешествие или поездку, помните: вы собираетесь поехать в "відпустку" (укр.), а не отпуск, о котором долго мечтали.

цілий год – весь рік;

ожидати – чекати;

чемодан, валіза;

Интересно! В украинском языке есть слово "чемодан" как синоним к слову "валіза". Тем не менее языковеды советуют употреблять таки последнее.

Особенно если весь год его ждали.

віддихати – відпочивати;

впічітлєнія – враження;

Теперь получили шанс наконец отдохнуть и набраться впечатлений.

місто – город;

путішествіє – подорож, мандрівка;

Поэтому можете смело покупать билет на поезд (лучше отдавать предпочтение "поезду", а не "потягу" в этом случае) или автобус и отправляться в выбранный город Украины или за рубежом.

білєт – білет і квиток;

поїзд, потяг;

Обратите внимание! Билет – карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен или зачет; ценные бумаги. Квиток – документ, который удостоверяющий принадлежность к организации; купленная карточка, дающая право проезда, посещения музея и тому подобное.

Приятного и спокойного вам путешествия!