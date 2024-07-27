Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно рассказать на украинском о своем отпуске, пусть и небольшом.

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Как правильно на украинском рассказать об отпуске

У семьдесят девятой подборке подскажем, как не испортить впечатление от своего рассказа о путешествии и отдыхе суржиковыми словами.

  • отпуск – відпустка;
  • мічтати – мріяти;
  • собиратися – збиратися;
  • уїхати – поїхати;

Перед тем, как отправиться в путешествие или поездку, помните: вы собираетесь поехать в "відпустку" (укр.), а не отпуск, о котором долго мечтали.

  • цілий год – весь рік;
  • ожидати – чекати;
  • чемодан, валіза;

Особенно если весь год его ждали.

  • віддихати – відпочивати;
  • впічітлєнія – враження;

Теперь получили шанс наконец отдохнуть и набраться впечатлений.

  • місто – город;
  • путішествіє – подорож, мандрівка;

Поэтому можете смело покупать билет на поезд (лучше отдавать предпочтение "поезду", а не "потягу" в этом случае) или автобус и отправляться в выбранный город Украины или за рубежом.

  • білєт – білет і квиток;
  • поїзд, потяг;

Приятного и спокойного вам путешествия!