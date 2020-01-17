В Украине возросли протестные настроения: сколько людей и за что готовы митинговать

В акциях социального протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины. Это несколько больше, чем было в прошлом году. Большинство свои протесты хотят выражать через участие в избирательной кампании.

О настроениях украинцев в декабре 2019 года свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Как менялась готовность украинцев к протестам

Она возросла с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года.

Затем снова снизилась, до 40% в декабре 2017 года.

В последние два года снова растут протестные настроения: до 44% в 2018 году и 48% в 2019 году.



Сколько украинцев готовы участвовать в протестах / Фото: kiis.com.ua

По информации социологов, это связано в основном с ростом готовности принять участие в выборах. Наибольшее количество людей, как это было и раньше, готовы прибегнуть к таким формам протеста: участие в избирательной компании (34%), сбор подписей под коллективными призывами (16%), участие в санкционированных митингах и демонстрациях (11%).



Как украинцы готовы выражать свои протесты / Фото: kiis.com.ua

Является ли участие в избирательной кампании формой протеста?Социологи утверждают, что этот вопрос является дискуссионным. Форма протеста или выполнения гражданского долга – определение зависит от социологической организации. КМИС хранит участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими, как украинскими, так и международными исследованиями.

Опрос КМИС провел с 1 по 12 декабря 2019 года. Опросили 2 тысячи 43 украинцев. Погрешность выборки составляет 1,4-3,3%.

В декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. При этом, в декабре 2018 года самыми популярными формами протеста были участие в избирательной кампании (32%), сбор подписей под коллективными требованиями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).