В Україні зросли протестні настрої: скільки людей і за що готові мітингувати
В акціях соціального протесту готові брати участь 48% дорослих жителів України. Це дещо більше, ніж було минулого року. Більшість свої протести хочуть виражати через участь у виборчій кампанії.
Про настрої українців у грудні 2019 року свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
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Як змінювалась готовність українців до протестів
- Вона зросла з 43% в грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року.
- Потім знову знизилася, до 40% у грудні 2017 року.
- В останні два роки протестні настрої знову зростають: до 44% у 2018 році та 48% у 2019 році.
Скільки українців були готові брати участь у протестах / Фото: kiis.com.ua
За інформацією соціологів, це пов'язано в основному зі зростанням готовності взяти участь у виборах. Найбільша кількість людей, як це було й раніше, готова вдатися до таких форм протесту: участь у виборчій компанії (34%), збір підписів під колективними закликами (16%), участь у "санкціонованих" мітингах і демонстраціях (11%).
Як українці готові виражати свої протести / Фото: kiis.com.ua
Чи участь у виборчій кампанії є формою протесту?Соціологи стверджують, що це питання є дискусійним. Форма протесту або виконання громадянського обов'язку – визначення залежить від соціологічної організації. КМІС зберігає участь у виборах у переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими, як українськими, так і міжнародними дослідженнями.
Опитування КМІС провів з 1 по 12 грудня 2019 року. Опитали 2 тисячі 43 українців. Похибка вибірки становить 1,4-3,3%.
У грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. При цьому, в грудні 2018 року найпопулярнішими формами протесту були участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними вимогами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).