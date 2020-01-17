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      В Україні зросли протестні настрої: скільки людей і за що готові мітингувати

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      Скільки українців готові протестувати / 24 канал

      В акціях соціального протесту готові брати участь 48% дорослих жителів України. Це дещо більше, ніж було минулого року. Більшість свої протести хочуть виражати через участь у виборчій кампанії.

      Про настрої українців у грудні 2019 року свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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      Як змінювалась готовність українців до протестів

      • Вона зросла з 43% в грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року.
      • Потім знову знизилася, до 40% у грудні 2017 року.
      • В останні два роки протестні настрої знову зростають: до 44% у 2018 році та 48% у 2019 році.

      протестні настрої
      Скільки українців були готові брати участь у протестах / Фото: kiis.com.ua

      За інформацією соціологів, це пов'язано в основному зі зростанням готовності взяти участь у виборах. Найбільша кількість людей, як це було й раніше, готова вдатися до таких форм протесту: участь у виборчій компанії (34%), збір підписів під колективними закликами (16%), участь у "санкціонованих" мітингах і демонстраціях (11%).

      протестні настрої
      Як українці готові виражати свої протести / Фото: kiis.com.ua

      Чи участь у виборчій кампанії є формою протесту?Соціологи стверджують, що це питання є дискусійним. Форма протесту або виконання громадянського обов'язку – визначення залежить від соціологічної організації. КМІС зберігає участь у виборах у переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими, як українськими, так і міжнародними дослідженнями.

      Опитування КМІС провів з 1 по 12 грудня 2019 року. Опитали 2 тисячі 43 українців. Похибка вибірки становить 1,4-3,3%.

      У грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. При цьому, в грудні 2018 року найпопулярнішими формами протесту були участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними вимогами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Протести Статистика Соціологічне дослідження
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