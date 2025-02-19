Водночас загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 862 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 19 лютого 2025 року

  • Особового складу – близько 862 390 (+1300) осіб,
  • танків – 10 120 (+19),
  • бойових броньованих машин – 21 098 (+23),
  • артилерійських систем – 23 347 (+72),
  • РСЗВ – 1 288 (+3),
  • засобів ППО – 1 072 (+4),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 861 (+175),
  • крилатих ракет – 3 064 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 825 (+146),
  • спеціальної техніки – 3 752 (+1).

Втрати ворога на 19 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ