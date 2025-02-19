Водночас загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 862 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 19 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 862 390 (+1300) осіб,
- танків – 10 120 (+19),
- бойових броньованих машин – 21 098 (+23),
- артилерійських систем – 23 347 (+72),
- РСЗВ – 1 288 (+3),
- засобів ППО – 1 072 (+4),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 861 (+175),
- крилатих ракет – 3 064 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 825 (+146),
- спеціальної техніки – 3 752 (+1).
Втрати ворога на 19 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ