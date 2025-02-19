В то же время общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 862 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 19 февраля 2025 года

  • Личного состава – около 862 390 (+1300) человек,
  • танков – 10 120 (+19),
  • боевых бронированных машин – 21 098 (+23),
  • артиллерийских систем – 23 347 (+72),
  • РСЗО – 1 288 (+3),
  • средств ПВО – 1 072 (+4),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 861 (+175),
  • крылатых ракет – 3 064 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 825 (+146),
  • специальной техники – 3 752 (+1).

Потери врага на 19 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ