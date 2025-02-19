Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что ситуация на Покровском направлении является динамичной. Противник пытается продвигаться с западной или с восточной стороны от Покровска.

Смотрите также Успех ВСУ под Покровском, наступление россиян под Купянском: как изменилась линия фронта за неделю

Противник истощен

Грабский отметил, что россияне сумели физически перерезать трассу между Покровском и Константиновкой.

Это придало им вдохновения и серьезно ослабило наши возможности по обеспечению устойчивости обороны на этом участке,

– сказал он.

Критически важно понимать, что россияне имеют безусловно преимущество в живой силе. Однако в то же время у них есть достаточно серьезные проблемы с техникой или возможностью ее использования.

Зона от линии фронта на 5 – 7 и даже 12 километров является критически опасной для любой техники, которая там используется. Вероятность ее поражения чрезвычайно высока. Именно поэтому россияне используют гражданский транспорт – самокаты, мотоциклы, чтобы как-то решить эту проблему,

– подчеркнул военный эксперт.

Если для россиян проблема невозможности использования техники является крайне болезненной, то для ВСУ она не так критична, ведь они обороняются. Украинские защитники, по его словам, имеют возможность действовать с закрытых позиций, прятаться и маневрировать.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Поэтому россияне сейчас страдают из-за ограничений в возможностях использования техники. Они могут компенсировать эти недостатки исключительно наращиванием пехотных волн, которые атакуют наши позиции,

– сказал Грабский.

Противник периодически пытается импульсами создать преимущество, как это произошло 15 февраля, когда в течение суток состоялось 250 боевых столкновений. Однако, по его мнению, такая тактика является безуспешной для россиян.

Имея возможность использовать лавину "пушечного мяса", враг может прорваться на некоторых участках фронта и даже пробиться вглубь тактической обороны наших подразделений. Но это им стоит очень дорого,

– заметил Сергей Грабский.

Возникает вопрос, насколько может хватить противника, потому что интенсивность атак постепенно уменьшается. При всей отчаянности и упорстве оккупантов относительно попыток пробиться, как считает военный эксперт, это не может гарантировать им успех, потому что российские войска истощены.

Украинские силы, как отметил он, также находятся не на пике своих возможностей, но они в обороне, и поэтому их ситуация выглядит немного лучше.

Напомним, что представитель ОСУГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты с юга через запад пытаются обойти Покровск к его северным окраинам. Таким образом враг стремится перерезать логистические пути ВСУ. По его словам, это главный стратегический замысел россиян.