Для них Покровск стал стратегической целью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя комментарий ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Россия хочет перерезать логистику под Покровском

Как сообщил представитель ОСУВ "Хортица", российская армия с юга через запад пытается обойти Покровск до его северных окраин, чтобы перерезать логистические пути украинских сил.

Это абсолютно не является тайной. Они действительно пытаются обойти Покровск с запада. Это факт, и мы об этом говорим уже очень давно. Это их главный стратегический замысел по состоянию на сейчас,

– сказал Трегубов.

Напомним, что за минувшие сутки, 16 февраля, на Покровском направлении было зафиксировано 40 атак. Все они были успешно отражены ВСУ.

Наиболее активными российские войска были вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

К тому же россияне пытаются использовать в свою пользу плохие погодные условия. Так, они пытались штурмовать позиции ВСУ в метель, но, к счастью, их попытки потерпели крах.