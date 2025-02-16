Вероятно, приостановление движения связано с перегруппировкой сил и исправлением ошибок. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил 24 Каналу, что успех в отражении вражеских атак будет зависеть от согласованности действий украинского командования.

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С чем связано замедление под Покровском

Российские наступательные действия несколько замедлились на Покровском направлении. Можно констатировать, что вражеские возможности кое-где ухудшились. Однако пока россияне не отступили в полном объеме, поэтому трудно утверждать, что ситуация изменилась кардинально.

Также нельзя однозначно сказать, что приостановление наступления связано с окончанием резервов на Покровском направлении. Вполне вероятно, что враг перегруппировывается и работает над ошибками. Более четкую картину можно будет увидеть, если возобновятся активные атаки в ближайшее время.

Они сосредоточили много военных и техники под Покровском, поскольку это направление является ключевым,

– отметил военный обозреватель.

Генштаб уже сообщил об увеличении количества атак в этом секторе. Это дает основания предположить, что перегруппировка завершена, и россияне снова перешли к активным действиям. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от тактики украинского руководства, слаженности между подразделениями и наличия резервов.

"Согласованность действий украинского командования, правильное укомплектование бригад и сил, привлеченных к защите конкретных участков, а также эффективные личные решения и назначения – все это имеет большое значение для успешного отражения российского наступления", – объяснил Давид Шарп.

Бои на Покровском направлении: смотрите на карте

Следующая цель – Константиновка

Как считают эксперты Института изучения войны, российские войска могут изменить фокус с Покровска на Константиновку, поскольку продолжаются интенсивные бои за Торецк и Часов Яр.

Уже сейчас на карте видно, что Константиновка становится следующей стратегической точкой, на которую ориентируются российские войска,

– подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

Неясно, хватит ли у россиян сил для одновременного наступления на Покровск и Константиновку, однако в течение 2024 года они могли осуществлять операции на нескольких направлениях параллельно.