Как рассказал 24 Каналу командир взвода 137 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты Александр, только его подразделению удалось уничтожить десяток танков и несколько сотен солдат.

Важно Россияне впервые потеряли свою редкую систему "Тосочка" на поле боя в Украине

Россияне скулят из-за безумных потерь

Россия собрала большое количество ресурсов на Покровском направлении. Значительную часть украинским военным удалось уничтожить. На фоне таких безумных потерь российские "военкоры" начали жаловаться на тяжелое положение.

Пишут в сети вроде "сил уже нет, небо полностью за украинцами, чуть ли не 24/7 все важные дороги контролируют Силы обороны". Также оккупанты якобы не имеют достаточно РЭБов, поэтому "ездят в "Буханках" как в гробах".

Только наше подразделение уничтожило более 11 танков, множество пехоты. По подтвержденным данным, 600 человек "двухсотыми" и примерно столько же "трехсотыми". Неудивительно, что они так заскулили,

– отметил командир взвода.

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Как удалось переломить ситуацию на Покровском направлении

Недавно украинские силы провели несколько контратак в районе Котлиного и Песчаного. В результате чего освободили село Песчаное.

У врага не безграничные ресурсы на этом направлении. Мы просто ждали, перешли в оборону, а потом начали контратаковать в слабых местах,

– отметил боец.

Сейчас Силам обороны хватает сил для сдерживания врага. Но несмотря на все, по его словам, россияне обречены на провал.

Где расположено Песчаное, которое освободили ВСУ: смотрите на карте

По состоянию на 16 февраля Силы обороны ликвидировали еще 1730 российских захватчиков, в целом же – 858 390 оккупантов.