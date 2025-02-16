Как рассказал 24 Каналу командир взвода 137 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты Александр, только его подразделению удалось уничтожить десяток танков и несколько сотен солдат.
Важно Россияне впервые потеряли свою редкую систему "Тосочка" на поле боя в Украине
Россияне скулят из-за безумных потерь
Россия собрала большое количество ресурсов на Покровском направлении. Значительную часть украинским военным удалось уничтожить. На фоне таких безумных потерь российские "военкоры" начали жаловаться на тяжелое положение.
Пишут в сети вроде "сил уже нет, небо полностью за украинцами, чуть ли не 24/7 все важные дороги контролируют Силы обороны". Также оккупанты якобы не имеют достаточно РЭБов, поэтому "ездят в "Буханках" как в гробах".
Только наше подразделение уничтожило более 11 танков, множество пехоты. По подтвержденным данным, 600 человек "двухсотыми" и примерно столько же "трехсотыми". Неудивительно, что они так заскулили,
– отметил командир взвода.
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Как удалось переломить ситуацию на Покровском направлении
Недавно украинские силы провели несколько контратак в районе Котлиного и Песчаного. В результате чего освободили село Песчаное.
У врага не безграничные ресурсы на этом направлении. Мы просто ждали, перешли в оборону, а потом начали контратаковать в слабых местах,
– отметил боец.
Сейчас Силам обороны хватает сил для сдерживания врага. Но несмотря на все, по его словам, россияне обречены на провал.
Где расположено Песчаное, которое освободили ВСУ: смотрите на карте
По состоянию на 16 февраля Силы обороны ликвидировали еще 1730 российских захватчиков, в целом же – 858 390 оккупантов.