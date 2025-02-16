О потере первой российской системы "Тосочка" 24 Канал сообщает со ссылкой на пост пользователя Aloha в соцсети Х.

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Уничтожена одна "Тосочка"

Впервые систему "Тосочка" ВСУ заметили на фронте Луганской области в январе прошлого года. Это 220-миллиметровая тяжелая огнеметная система, которая запускает мощные дальнобойные ракеты, что по силе ударной волны близки к атомным. Сам такую машину 14 февраля удалось уничтожить бойцам ВСУ на Покровском направлении. Пока неизвестно, чем был нанесен удар. Уничтожить систему могли даже с помощью FPV-дронов на оптоволокне.

Это первое подтвержденное уничтожение ТОС-2 "Тосочка" на поле боя в Украине.

ВСУ уничтожили российскую "Тосочку" / Фото Aloha

Когда россияне начали применять ТОС-2 "Тосочка"

Еще в 2020 году россияне использовали "Тосочку" на учениях "Кавказ". Как пишет Defense Express, на поле боя эту систему заметили осенью 2023 года. В министерстве обороны России также рассказывали о применении этого вооружения.

ТОС-2 "Тосочка" – это обновленная версия тяжелых огнеметных систем типа ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепек".

Сколько таких систем сейчас есть на вооружении России – точно неизвестно, вероятно их насчитывается не более 55 штук.

Интересно, что украинские военные за время полномасштабного вторжения России уничтожили более 20% всех реактивных систем залпового огня врага. По состоянию на 16 февраля Генштаб сообщил о 1283 уничтоженных РСЗО оккупантов от 24 февраля 2022 года. Поэтому количество такого типа вооружения в российской армии существенно уменьшилось.