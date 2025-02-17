Для них Покровськ став стратегічною ціллю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника коментар ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Росія хоче перерізати логістику під Покровськом

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця", російська армія з півдня через захід намагається обійти Покровськ до його північних околиць, щоб перерізати логістичні шляхи українських сил.

Це абсолютно не є таємницею. Вони справді намагаються обійти Покровськ із заходу. Це є факт, і ми про це говоримо вже дуже давно. Це їхній головний стратегічний задум станом на зараз,

– сказав Трегубов.

Нагадаємо, що за минулу добу, 16 лютого, на Покровському напрямку було зафіксовано 40 атак. Усі вони були успішно відбиті ЗСУ.

Найбільш активними російські війська були поблизу населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

До того ж росіяни намагаються використати на свою користь погані погодні умови. Так, вони намагалися штурмувати позиції ЗСУ у заметіль, але, на щастя, їхні спроби зазнали краху.