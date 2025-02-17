Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також здійснив понад 5 500 обстрілів.

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Що відбувалося на фронті за останню добу

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямку Вовчанська.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

Вчора, на Куп'янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.

Як змінився фронт біля Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка.

На Сіверському напрямку, поблизу населеного пункту Григорівка, наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

8 спроб загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Васюківки зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог 8 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського та Торецька.

Сорок атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новоочеретувате та Новосілка окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Росіяни наступали біля Бурлацького: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили 6 штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій минулої доби не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 9 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 51 авіаудару, скинув 80 КАБ та здійснив 495 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.