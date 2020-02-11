Будут ли пересматривать закон о языке в Украине: заявление Бородянского

Министерство культуры, молодежи и спорта не будет инициировать пересмотр закона о языке.

Министр Владимир Бородянский в интервью "РБК-Украина" отметил, что языковые квоты также не будут менять, потому что в этом "нет необходимости".

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Результаты последних исследований показали, что разговаривают дома исключительно или преимущественно на украинском языке 48,3% украинцев. На русском в ​​семье общаются 28%.

Кроме того, еще 23,7% одинаково часто говорят на русском и украинском.

Подробнее об исследовании – читайте в нашем материале.

Что говорит закон о квотах

13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме телевещания общенациональных каналов передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

Что предусматривает закон о языке

25 апреля Верховная Рада приняла закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного.

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Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала