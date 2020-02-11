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      Будут ли пересматривать закон о языке в Украине: заявление Бородянского

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      Бородянский рассказал, будут ли пересматривать закон о языке в Украине / ua.interfax.com.ua

      Министерство культуры, молодежи и спорта не будет инициировать пересмотр закона о языке.

      Министр Владимир Бородянский в интервью "РБК-Украина" отметил, что языковые квоты также не будут менять, потому что в этом "нет необходимости".

      Обратите внимание: Сколько украинцев за предоставление русскому статуса второго государственного: новые данные

      Результаты последних исследований показали, что разговаривают дома исключительно или преимущественно на украинском языке 48,3% украинцев. На русском в ​​семье общаются 28%.

      Кроме того, еще 23,7% одинаково часто говорят на русском и украинском.

      Подробнее об исследовании – читайте в нашем материале.

      Что говорит закон о квотах

      13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме телевещания общенациональных каналов передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

      Что предусматривает закон о языке

      25 апреля Верховная Рада приняла закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного.

      Тем временем: Язык не угодил: 1+1 считает, что украинский не подходит для мелодрам, а только для комедий

      закон про державну мову закон про українську мову вимоги що передбачає закон тпро мовуТребования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта Языковые квоты языковый вопрос Законодательство Украинский язык
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