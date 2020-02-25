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      Дозволити російську мову в роботі Ради пропонують нардепи Бужанський і Волошин

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      Дозволити російську мову в Раді пропонують Бужанський і Волошин / Колаж 24 каналу

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують закріпити можливість використання російської мови в роботі парламенту. Автори документа – нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський та нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин.

      Депутати пропонують встановити, що відповідно до статті 10 Конституції, в роботі Верховної Ради може використовуватися російська та інші мови нацменшин України.

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      У пояснювальній записці нардепи вказують, що оскільки в регламенті Ради встановлено, що мовою роботи парламенту є державна мова, то в регламенті не реалізовані конституційні гарантії і норми щодо вільного розвитку, використання і захисту російської та інших мов нацменшин України.

      У запропонованих змінах мовиться про те, що нардепи та інші особи, на яких не поширюється дія закону "Про державну службу", на пленарних засіданнях парламенту, парламентських слуханнях, в роботі органів Ради можуть використовувати для всіх видів виступів мови нацменшин України.

      У такому разі, за потреби, Апарат Ради мав би забезпечувати переклад з мов нацменшин на державну мову і навпаки, пропонується в документі.

      У законопроєкті мовиться і про те, що мовою роботи посадовців Ради, на яких поширюється дія закону "Про державну службу", є державна мова.

      російська мова у роботі Ради законопроєкт Бужанський Волошин
      Законопроєкт про російську мову в роботі Ради

      законопроєкт російська мова в роботі Верховної Ради
       

      Законопроєкт про російську мову в роботі Ради

      До слова, у грудні Бужанський вніс у Раду законопроєкт про скасування мовного закону, ухваленого навесні 2019 року. Свою ініціативу пояснив тим, що документ начебто завдає шкоди Україні і спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передусім, російської.

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      А Волошин відзначився тим, що на початку роботи нової Ради, у серпні 2019 року, йому вимкнули мікрофон під час виступу в Раді через перехід нардепа на російську мову.

      Нагадаємо про вимоги чинного закону про мову в Україні:

      закон про державну мову в Україні вимоги закону покарання
      Що передбачає закон про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Максим Бужанський мовне питання Українська мова Верховна Рада Законодавство Новини політики
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