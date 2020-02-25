Українська для комедій, а не мелодрам: поліція порушила справу проти продюсерки "1+1"

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо продюсерки телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої. Причина – зневажливі висловлювання про українську мову.

Інформацію про реакцію поліції на скандал з продюсеркою 1+1 оприлюднив у фейсбуці нардеп Володимир Ар'єв.

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Кримінальне провадження проти продюсерки 1+1, для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування,

– зазначив депутат.

Ар'єв також розмістив у мережі копію листа від правоохоронних органів.



Поліція порушила справу проти продюсерки "1+1" / Фейсбук Ар'єва

Що відомо про скандал з продюсеркою 1+1