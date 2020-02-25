Українська для комедій, а не мелодрам: поліція порушила справу проти продюсерки "1+1"
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо продюсерки телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої. Причина – зневажливі висловлювання про українську мову.
Інформацію про реакцію поліції на скандал з продюсеркою 1+1 оприлюднив у фейсбуці нардеп Володимир Ар'єв.
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Кримінальне провадження проти продюсерки 1+1, для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування,
– зазначив депутат.
Ар'єв також розмістив у мережі копію листа від правоохоронних органів.
Поліція порушила справу проти продюсерки "1+1" / Фейсбук Ар'єва
Що відомо про скандал з продюсеркою 1+1
- Олена Єремєєва, продюсерка серіалів та фільмів 1+1 пояснила, що "знайти правильну тональність української мови, щоб глядач її адекватно сприймав, досить непросто". Керівники 1+1 вирішили знімати нові комедійні серіали лише українською, а усі 7 мелодрам, які показуватимуть навесні – російською. Адже у мелодрамах українську мову сприймати важко.
- Водночас генеральний продюсер 1+1 Максим Кривицький заявив, що однією причиною зйомок серіалів російською мовою є дистрибуція контенту у країнах СНД.
- Політика телеканалу зазнала критики з боку українців. Згодом партія "Європейська солідарність" звернулися до поліції Києва з проханням відкрити кримінальне провадження щодо продюсера Єремєєвої.
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