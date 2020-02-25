Украинский для комедий, а не мелодрам: полиция возбудила дело против продюсера "1+1"
Полиция открыла уголовное производство в отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой. Причина – пренебрежительные высказывания об украинском языке.
Информацию о реакции полиции на скандал с продюсером 1+1 обнародовал в фейсбуке нардеп Владимир Арьев.
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Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценной, возбуждено. Следим за результатами расследования,
– отметил депутат.
Арьев также разместил в сети копию письма от правоохранительных органов.
Полиция возбудила дело против продюсера "1+1" / Фейсбук Арьева
Что известно о скандале с продюсером 1+1
- Елена Еремеева, продюсер сериалов и фильмов 1+1 объяснила, что "найти правильную тональность украинского языка, чтобы зритель ее адекватно воспринимал, достаточно непросто". Руководители 1+1 решили снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а все 7 мелодрам, которые будут показывать весной – на русском. Ведь в мелодрамах украинский язык воспринимать трудно.
- В то же время генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий заявил, что одной причиной съемок сериалов на русском языке является дистрибуция контента в странах СНГ.
- Политика телеканала подверглась критике со стороны украинцев. Впоследствии партия "Европейская солидарность" обратились в полицию Киева с просьбой открыть уголовное производство относительно продюсера Еремеевой.
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