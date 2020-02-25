Украинский для комедий, а не мелодрам: полиция возбудила дело против продюсера "1+1"

Полиция открыла уголовное производство в отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой. Причина – пренебрежительные высказывания об украинском языке.

Информацию о реакции полиции на скандал с продюсером 1+1 обнародовал в фейсбуке нардеп Владимир Арьев.

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Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценной, возбуждено. Следим за результатами расследования,

– отметил депутат.

Арьев также разместил в сети копию письма от правоохранительных органов.



Полиция возбудила дело против продюсера "1+1" / Фейсбук Арьева

Что известно о скандале с продюсером 1+1