Депутат от ОПЗЖ Волошин встречался с зараженным коронавирусом французским депутатом

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин недавно встречался с депутатом парламента Франции Жаном-Люком Рейтцером. Последний является представителем Национальной ассамблеи и заразился коронавирусом. Сейчас французский парламентарий находится в реанимации.

Встреча политиков состоялась 27 февраля. Об этом свидетельствует запись Волошина в фейсбуке, но её текст сейчас скрыт, передает "Украинская правда".

Важно! Последние новости о коронавирусе в Украине: снова подозрение в Черновцах

"Шикарный пейзаж за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", – писал тогда Волошин.

Что известно о заражении коронавирусом Рейтцера

6 марта французские СМИ сообщили, что 68-летнего Жана-Люка Рейтцера, депутата партии "Республиканцы" из Эльзаса, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание.

Сейчас политик находится в реанимации. Медики называют его состояние серьезным.

Добавим, Рейтцер последний раз присутствовал во французском парламенте 25 февраля на "часе вопросов к правительству". В течение недели 2 – 6 марта он заседания не посещал.

Новость дополняется...