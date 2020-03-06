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      Депутат от ОПЗЖ Волошин встречался с зараженным коронавирусом французским депутатом

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      Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин недавно встречался с депутатом парламента Франции Жаном-Люком Рейтцером. Последний является представителем Национальной ассамблеи и заразился коронавирусом. Сейчас французский парламентарий находится в реанимации.

      Встреча политиков состоялась 27 февраля. Об этом свидетельствует запись Волошина в фейсбуке, но её текст сейчас скрыт, передает "Украинская правда".

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      "Шикарный пейзаж за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", – писал тогда Волошин.

      Что известно о заражении коронавирусом Рейтцера

      6 марта французские СМИ сообщили, что 68-летнего Жана-Люка Рейтцера, депутата партии "Республиканцы" из Эльзаса, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание.

      Сейчас политик находится в реанимации. Медики называют его состояние серьезным.

      Добавим, Рейтцер последний раз присутствовал во французском парламенте 25 февраля на "часе вопросов к правительству". В течение недели 2 – 6 марта он заседания не посещал.

      Новость дополняется...

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      Теги: Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Франции Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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