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      Трампа не перевірятимуть через контакт з хворим на коронавірус бразильцем

      - Читать новость на русском
      Трампа не перевірятимуть на коронавірус / The Guardian

      Президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Майка Пенса не перевірятимуть на коронавірус. Попри те, у прессекретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який нещодавно відвідував США і контактував з президентом Дональдом Трампом, виявили коронавірус.

      У Білому домі заявили, що ані Трампу, ані Пенсу обстеження не потрібне. Про це повідомила прессекретарка Трампа Стефані Грішем, передає Інтерфакс-Україна.

      Зверніть увагу Хто з українців не зможе відвідувати США через коронавірус: пояснення МЗС

      Обидва – і президент, і віцепрезидент – майже не контактували з людиною, у якої виявили коронавірус, і тому обстеження їм зараз не потрібне,
      – мовиться у заяві Грішем.

      Що відомо про зустріч Трампа з хворим

      • З 7 по 10 березня до США прибула бразильська делегація. Президент Бразилії Жаїр Болсонар і його соратники провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
      • У прессекретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який також був присутнім на зустрічі, проявилися симптоми і підтвердився коронавірус.
      • Політики тісно контактували один з одним та навіть встигли сфотографуватися разом у резиденції Трампа у Флориді.

      Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу?Лідер США доволі специфічно ставиться до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, а у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції.

      Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Американський президент відмовився пройти тестування на коронавірус.

      Зауважимо, що у США зафіксовано понад тисячу випадків зараження коронавірусом. Понад 30 людей померли. 12 березня у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан через коронавірус.

      В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих
      12 березня
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини політики Бразилія Дональд Трамп Новини США
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