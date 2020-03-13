Трампа не перевірятимуть через контакт з хворим на коронавірус бразильцем

Президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Майка Пенса не перевірятимуть на коронавірус. Попри те, у прессекретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який нещодавно відвідував США і контактував з президентом Дональдом Трампом, виявили коронавірус.

У Білому домі заявили, що ані Трампу, ані Пенсу обстеження не потрібне. Про це повідомила прессекретарка Трампа Стефані Грішем, передає Інтерфакс-Україна.

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Обидва – і президент, і віцепрезидент – майже не контактували з людиною, у якої виявили коронавірус, і тому обстеження їм зараз не потрібне,

– мовиться у заяві Грішем.

Що відомо про зустріч Трампа з хворим

З 7 по 10 березня до США прибула бразильська делегація. Президент Бразилії Жаїр Болсонар і його соратники провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

У прессекретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який також був присутнім на зустрічі, проявилися симптоми і підтвердився коронавірус.

Політики тісно контактували один з одним та навіть встигли сфотографуватися разом у резиденції Трампа у Флориді.

Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу?Лідер США доволі специфічно ставиться до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, а у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції.



Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Американський президент відмовився пройти тестування на коронавірус.

Зауважимо, що у США зафіксовано понад тисячу випадків зараження коронавірусом. Понад 30 людей померли. 12 березня у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан через коронавірус.