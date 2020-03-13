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      Трампа не будут проверять из-за контакта с больным коронавирусом бразильцем

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      Президента США Дональда Трампа и вицепрезидента Майка Пенса не будут проверять на коронавирус. Несмотря на то, что у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который недавно посещал США и контактировал с президентом Дональдом Трампом, обнаружили коронавирус.

      В Белом доме заявили, что ни Трампу, ни Пенсу обследования не требуется. Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем, передает Интерфакс-Украина.

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      Оба – и президент, и вице-президент – почти не контактировали с человеком, у которого обнаружили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не требуется,
      – говорится в заявлении Гришем.

      Что известно о встрече Трампа с больным

      • С 7 по 10 марта в США прибыла бразильская делегация. Президент Бразилии Жаир Болсонар и его соратники провели встречу с президентом США Дональдом Трампом.
      • У пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который также присутствовал на встрече, проявились симптомы и подтвердился коронавирус.
      • Политики тесно контактировали друг с другом и даже успели сфотографироваться вместе в резиденции Трампа во Флориде.

      Что известно об отношении Трампа к коронавирусу?
      Лидер США довольно специфически относится к коронавирусу. Длительное время он не считал его проблемой, а в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживают распространение инфекции.

      Со временем в США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других чиновников. Американский президент отказался пройти тестирование на коронавирус.

      Заметим, что в США зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 30 человек умерли. 12 марта в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение из-за коронавирус.

      Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
      12 марта
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Бразилия Дональд Трамп Новости США Новости политики
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