Стали відомими результати тесту на коронавірус нардепа від ОПЗЖ Волошина

Народний обранець від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин переконує, що його результат тесту на коронавірус є негативним. Парламентар наголосив, що жодного коронавірусу в нього немає.

Як зауважив політик у фейсбуці, таку новину йому особисто сповістив спікер українського парламенту Дмитро Разумков. За словами Волошина, голова Ради особисто тримав під контролем усю цю ситуацію та загалом повівся напередодні і як прекрасний спікер, і просто як справжній чоловік.

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Чого, на жаль, не скажеш про деяких колег із "Батьківщині, ЄС і фактично всієї фракції "Голос". Але на останніх, судячи з даних соцопитувань, і так незабаром чекає повна ізоляція від парламенту,

– зауважив він.

Нардеп додає, що загалом вся ця історія стала для багатьох тестом на людяність і адекватність.

"Спасибі багатьом, хто підтримував, передусім моїй дорогій дружині Надія Сасс і всієї моєї сім'ї. Інші - не дочекаєтеся. А так всім здоров'я та добра!" – підсумував представник ОПЗЖ.

Інформацію про негативний тест Волошина також підтверлила журналістка Соня Кошкіна.

Раніше Олег Волошин заявляв, що вирішив побути в самоізоляції до четверга, 12 березня. Саме цього дня має минути 14 днів після його зустрічі з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером. В останнього нещодавно виявили коронавірус.