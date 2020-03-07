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      Стали відомими результати тесту на коронавірус нардепа від ОПЗЖ Волошина

      - Читать новость на русском
      Олег Волошин / Фейсбук Олега Волошина

      Народний обранець від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин переконує, що його результат тесту на коронавірус є негативним. Парламентар наголосив, що жодного коронавірусу в нього немає.

      Як зауважив політик у фейсбуці, таку новину йому особисто сповістив спікер українського парламенту Дмитро Разумков. За словами Волошина, голова Ради особисто тримав під контролем усю цю ситуацію та загалом повівся напередодні і як прекрасний спікер, і просто як справжній чоловік.

      Радимо ознайомитися! Олег Волошин: що відомо про скандального проросійського політика з ОПЗЖ

      Чого, на жаль, не скажеш про деяких колег із "Батьківщині, ЄС і фактично всієї фракції "Голос". Але на останніх, судячи з даних соцопитувань, і так незабаром чекає повна ізоляція від парламенту,
      – зауважив він.

      Нардеп додає, що загалом вся ця історія стала для багатьох тестом на людяність і адекватність.

      "Спасибі багатьом, хто підтримував, передусім моїй дорогій дружині Надія Сасс і всієї моєї сім'ї. Інші - не дочекаєтеся. А так всім здоров'я та добра!" – підсумував представник ОПЗЖ.

      Інформацію про негативний тест Волошина також підтверлила журналістка Соня Кошкіна. 

      Раніше Олег Волошин заявляв, що вирішив побути в самоізоляції до четверга, 12 березня. Саме цього дня має минути 14 днів після його зустрічі з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером. В останнього нещодавно виявили коронавірус.

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      Теги: Олег Волошин Новини України
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