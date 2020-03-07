Стали известны результаты теста на коронавирус нардепа от ОПЗЖД Волошина

Народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин убеждает, что его результат теста на коронавирус является отрицательным. Парламентарий подчеркнул, что никакого коронавируса у него нет.

Как отметил политик в фейсбуке, такую новость ему лично сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. По словам Волошина, председатель Рады лично держал под контролем всю эту ситуацию и вообще повел себя накануне и как прекрасный спикер, и просто как настоящий мужчина.

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Чего, увы, не скажешь о некоторых коллегах по Батькивщине, ЕС и фактически всей фракции "Голос". Но последних, судя по данным соцопросов, и так скоро ждет полная изоляция от парламента,

– отметил он.

Нардеп добавляет, что в целом вся эта история стала для многих испытанием на человечность и адекватность.

"Спасибо многим, кто поддерживал, прежде всего моей дорогой жене Надежде Сасс и всей моей семье. Другие – не дождетесь. А так всем здоровья и добра!"– подытожил представитель ОПЗЖ.

Информацию о негативном тесте Волошина также подтвердила журналистка Соня Кошкина.