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      Фракцию ОПЗЖ, Зеленского и парламент – на карантин: соцсети о возможном коронавирусе в Раде

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      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин недавно встречался с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации. Согласно рекомендациям ВОЗ, Волошин должен сделать тест на выявление коронавируса и самоизолироваться на 14 дней.

      В соцсетях активно обсуждают последние новости о визите Волошина во Францию. Часть пользователей шутят, а другие возмущаются – почему депутат сразу не самоизолировался.

      Самоизоляция – это, прежде всего, воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования, ведь близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее чем два метра либо продолжительностью более 15 минут, увеличивает риски заразиться коронавирусом. ВОЗ рекомендует всем, кто имел контакты с зараженными коронавирусом, самоизолироваться на 14 дней.

      Подробнее Нардепа от ОПЗЖ Волошина отправят на обсервацию, – Сюмар

      Дело в том, что после поездки во Францию ​​Олег Волошин присутствовал на заседании Рады 5 и 6 марта.

      Реакция соцсетей на возможный коронавирус у Волошина

      Бывший нардеп Игорь Мосийчук считает, что если у Волошина обнаружат коронавирус, то на обсервацию должны отправить президента, бывшее и нынешнее правительство и всех депутатов.

      Учитывая печальный опыт Новых Санжар, разъяренные и напуганные украинцы могут сжечь правительственный квартал,
      – написал Мосийчук.

      Блогер 24 канала Андрей Козлов написал: "А вы говорите, коронавирус – это плохо. Давай, не подкачай, Ковидушка!".

      Журналист Виталий Глагола считает, что "Оппозиционной платформе – За жизнь" срочно надо провести заседание фракции.

      Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что на заседаниях Верховной Рады были "старое и новое правительства, президент и куча других чиновников".

      Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах,
      – написал Богдан.

      "Слуга народа" Богдан Яременко не скрывает, что "есть определенный символизм и справедливость в том, что события последних дней в парламенте увенчались появлением на сцене условно заразного депутата от безусловно заразной ОПЗЖ".

      Справедливость, очевидно, есть. Даже если за нее не бороться,
      – добавил Яременко.

      Пользовательница Алла Грищенко предложил отправить всю фракцию ОПЗЖ в Новые Санжалы. "Кормить исключительно луком, чесноком и салом", – добавила Грищенко.

      Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко надеется, что Волошин успел "тесно поконтактировать со своими старшими по возрасту товарищами".

      Впоследствии нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в фейсбуке написала, что Олега Волошина все же отправляют на обсервацию. По ее словам, в ситуацию вмешаться даже пришлось спикеру Рады Дмитрию Разумкову и секретарю СНБО Алексею Данилову.

      Что известно о встрече Волошина с французским депутатом?6 марта фрацузьки СМИ сообщили, что 68-летнего Жана-Люка Рейтцера, депутата партии "Республиканцы" из Эльзаса, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевания. Сейчас политик находится в реанимации. Медики называют его состояние серьезным.

      Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретился с зараженным французом 27 февраля. С 25 февраля Жан-Люк Рейтцер уже не посещал заседания парламента.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости политики Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Публикации Курьезные новости Новости Франции Верховная Рада Олег Волошин Оппозиционная платформа – За жизнь
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