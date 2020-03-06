Фракцию ОПЗЖ, Зеленского и парламент – на карантин: соцсети о возможном коронавирусе в Раде
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин недавно встречался с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации. Согласно рекомендациям ВОЗ, Волошин должен сделать тест на выявление коронавируса и самоизолироваться на 14 дней.
В соцсетях активно обсуждают последние новости о визите Волошина во Францию. Часть пользователей шутят, а другие возмущаются – почему депутат сразу не самоизолировался.
Самоизоляция – это, прежде всего, воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования, ведь близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее чем два метра либо продолжительностью более 15 минут, увеличивает риски заразиться коронавирусом. ВОЗ рекомендует всем, кто имел контакты с зараженными коронавирусом, самоизолироваться на 14 дней.
Подробнее Нардепа от ОПЗЖ Волошина отправят на обсервацию, – Сюмар
Дело в том, что после поездки во Францию Олег Волошин присутствовал на заседании Рады 5 и 6 марта.
Реакция соцсетей на возможный коронавирус у Волошина
Бывший нардеп Игорь Мосийчук считает, что если у Волошина обнаружат коронавирус, то на обсервацию должны отправить президента, бывшее и нынешнее правительство и всех депутатов.
Учитывая печальный опыт Новых Санжар, разъяренные и напуганные украинцы могут сжечь правительственный квартал,
– написал Мосийчук.
Блогер 24 канала Андрей Козлов написал: "А вы говорите, коронавирус – это плохо. Давай, не подкачай, Ковидушка!".
Журналист Виталий Глагола считает, что "Оппозиционной платформе – За жизнь" срочно надо провести заседание фракции.
Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что на заседаниях Верховной Рады были "старое и новое правительства, президент и куча других чиновников".
Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах,
– написал Богдан.
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