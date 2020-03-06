Фракцію ОПЗЖ, Зеленського та парламент – на карантин: соцмережі про можливий коронавірус у Раді

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин нещодавно зустрічався з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, Волошин має зробити тест на виявлення коронавірусу та самоізолюватися на 14 днів.

У соцмережах активно обговорюють останні новини про візит Волошина до Франції. Частина користувачів жартують, а інші обурюються – чому депутат одразу не самоізолювався.

Самоізоляція – це, перш за все, утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування, адже близький контакт віч-на-віч на відстані менше ніж два метри або тривалістю понад 15 хвилин, збільшує ризики заразитися коронавірусом. ВООЗ рекомендує усім, хто мав контакти із зараженими коронавірусом, самоізолюватися на 14 днів.

Детальніше Нардепа від ОПЗЖ Волошина відправлять на обсервацію через підозру на коронавірус, – Сюмар

Справа у тому, що після поїздки у Францію Олег Волошин був присутнім на засіданні Ради 5 і 6 березня.

Реакція соцмереж на можливий коронавірус у Волошина

Колишній нардеп Ігор Мосійчук вважає, якщо у Волошина виявлять коронавірус, то на обсервацію мають відправити президента, колишній і нинішній уряд та всіх депутатів.

Враховуючи сумний досвід Нових Санжар, розлючені і налякані українці можуть спалити урядовий квартал,

– написав Мосійчук.

Блогер 24 каналу Андрій Козлов написав: "А ви кажете, коронавірус – це погано. Давай, не підкачай, Ковідушка!".

Журналіст Віталій Глагола вважає, що "Опозиційній платформі – За життя" терміново треба провести засідання фракції.

Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан зауважив, що на засіданнях Верховної Ради були "старий і новий уряди, президент і купа інших чиновників".

Потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах,

– написав Богдан.