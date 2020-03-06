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      Фракцію ОПЗЖ, Зеленського та парламент – на карантин: соцмережі про можливий коронавірус у Раді

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      У соцмережах відреагували на можливий коронавірус у Волошина / Колаж 24 каналу

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин нещодавно зустрічався з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, Волошин має зробити тест на виявлення коронавірусу та самоізолюватися на 14 днів.

      У соцмережах активно обговорюють останні новини про візит Волошина до Франції. Частина користувачів жартують, а інші обурюються – чому депутат одразу не самоізолювався.

      Самоізоляція – це, перш за все, утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування, адже близький контакт віч-на-віч на відстані менше ніж два метри або тривалістю понад 15 хвилин, збільшує ризики заразитися коронавірусом. ВООЗ рекомендує усім, хто мав контакти із зараженими коронавірусом, самоізолюватися на 14 днів.

      Детальніше Нардепа від ОПЗЖ Волошина відправлять на обсервацію через підозру на коронавірус, – Сюмар

      Справа у тому, що після поїздки у Францію Олег Волошин був присутнім на засіданні Ради 5 і 6 березня.

      Реакція соцмереж на можливий коронавірус у Волошина

      Колишній нардеп Ігор Мосійчук вважає, якщо у Волошина виявлять коронавірус, то на обсервацію мають відправити президента, колишній і нинішній уряд та всіх депутатів.

      Враховуючи сумний досвід Нових Санжар, розлючені і налякані українці можуть спалити урядовий квартал,
      – написав Мосійчук.

      Блогер 24 каналу Андрій Козлов написав: "А ви кажете, коронавірус – це погано. Давай, не підкачай, Ковідушка!".

      Журналіст Віталій Глагола вважає, що "Опозиційній платформі – За життя" терміново треба провести засідання фракції.

      Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан зауважив, що на засіданнях Верховної Ради були "старий і новий уряди, президент і купа інших чиновників".

      Потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах,
      – написав Богдан.

      "Слуга народу" Богдан Яременко не приховує, що "є певний символізм і справедливість у тому, що події останніх днів в парламенті увінчались появою на сцені умовно заразного депутата від безумовно заразної ОПЗЖ".

      Справедливість, очевидно, є. Навіть якщо за неї не боротися,
      – додав Яременко.

      Користувачка Алла Гріщенко запропонувала відправити всю фракцію ОПЗЖ у Нові Санжали. "Годувати виключно цибулею, часником і салом", – додала Гріщенко.

      Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко сподівається, що Волошин встиг "тісно поконтактувати зі своїми старшими за віком товаріщамі".

      Згодом нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у фейсбуці написала, що Олега Волошина таки відправляють на обсервацію. За її словами, у ситуацію втрутитися навіть довелося спікеру Ради Дмитрові Разумкову та секретареві РНБО Олексієві Данілову.

      Що відомо про зустріч Волошина з французьким депутатом?6 березня фрацузькі ЗМІ повідомили, що 68-річного Жана-Люка Рейтцера, депутата партії "Республіканці" з Ельзасу, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання. Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним.

      Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" мав зустріч із зараженим французом 27 лютого. З 25 лютого Жан-Люк Рейтцер уже не відпвідував засідань парламенту.

      що варто знати про коронавірус
      Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини політики Публікації Курйозні новини Новини Франції Верховна Рада Олег Волошин Опозиційна платформа – За життя
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