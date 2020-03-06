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      Нардепа від ОПЗЖ Волошина відправлять на обсервацію через підозру на коронавірус, – Сюмар

      - Читать новость на русском
      Олег Волошин / "Главред"

      Народного обранця від "Опозиційної платформи – За життя" відправлять на обсервацію. Раніше з’явилася інформація, що український парламентар контактував нещодавно зі своїм фрацузьким колегою, в якого виявили коронавірус.

      Про це повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у фейсбуці. За її словами, втрутитися навіть довелося спікеру Ради Дмитрові Разумкову та секретареві РНБО Олексієві Данілову.

      Важливо! Обмеження масових заходів в Україні через коронавірус: перелік міст та областей

      "Після плювання та бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Сподіваюся, обсервація буде повною", – зауважила Сюмар.

      Додамо, що 6 березня Волошин справді виступав у Раді. У своїй промові він згадував так званих "соросят". 

      Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з Олегом Волошиним, аби він прокоментував ситуацію. Наразі його телефон є зайнятим. 

      До слова, раніше інший народний обранець від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко зазначав, що 6 березня Волошина у Раді відправляли пройти тест на коронавірус. Цього ж дня з'явилася інформація, що він наприкінці лютого зустрічався з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером. Останній заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

      Що відомо про зустріч Волошина та Рейтцера

      27 лютого Волошин у фейсбуці опублікував допис про візит до Парижа. Наразі він є прихованим, але у мережі можна знайти збережений скріншот.

      Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату,
      – писав тоді представник ОПЗЖ.

      Також український політик опублікував спільні з Рейтцером фото.

      До теми! Як почувається хворий на коронавірус українець


      Допис Волошина про зустріч із Рейтцером

      Французький депутат Рейтцер заразився коронавірусом: деталі 

      6 березня французькі ЗМІ повідомили, що у Рейтцера виявили коронавірус. Перед цим його госпіталізували з підозрою. Але результат аналізів підтвердив захворювання. Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним.

      Ймовірно, французький парламентар інфікувався під час Євангельських зборів, які тривали у Мулузі з 17 по 24 лютого. За інформацією ЗМІ, тоді заразилося багато людей.

      Додамо, Рейтцер востаннє був присутнім у французькому парламенті 25 лютого на "годині запитань до уряду". Упродовж тижня 2 – 6 березня він засідання не відвідував.

      Сьогодні у Франції вже зареєстровали 423 випадки зараження коронавірусом. Крім того, 7 людей тут загинули від цієї недуги. 

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