Нардепа від ОПЗЖ Волошина відправлять на обсервацію через підозру на коронавірус, – Сюмар

Народного обранця від "Опозиційної платформи – За життя" відправлять на обсервацію. Раніше з’явилася інформація, що український парламентар контактував нещодавно зі своїм фрацузьким колегою, в якого виявили коронавірус.

Про це повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у фейсбуці. За її словами, втрутитися навіть довелося спікеру Ради Дмитрові Разумкову та секретареві РНБО Олексієві Данілову.

Важливо! Обмеження масових заходів в Україні через коронавірус: перелік міст та областей

"Після плювання та бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Сподіваюся, обсервація буде повною", – зауважила Сюмар.

Додамо, що 6 березня Волошин справді виступав у Раді. У своїй промові він згадував так званих "соросят".

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з Олегом Волошиним, аби він прокоментував ситуацію. Наразі його телефон є зайнятим.

До слова, раніше інший народний обранець від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко зазначав, що 6 березня Волошина у Раді відправляли пройти тест на коронавірус. Цього ж дня з'явилася інформація, що він наприкінці лютого зустрічався з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером. Останній заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Що відомо про зустріч Волошина та Рейтцера

27 лютого Волошин у фейсбуці опублікував допис про візит до Парижа. Наразі він є прихованим, але у мережі можна знайти збережений скріншот.

Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату,

– писав тоді представник ОПЗЖ.

Також український політик опублікував спільні з Рейтцером фото.

До теми! Як почувається хворий на коронавірус українець



Допис Волошина про зустріч із Рейтцером

Французький депутат Рейтцер заразився коронавірусом: деталі

6 березня французькі ЗМІ повідомили, що у Рейтцера виявили коронавірус. Перед цим його госпіталізували з підозрою. Але результат аналізів підтвердив захворювання. Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним.

Ймовірно, французький парламентар інфікувався під час Євангельських зборів, які тривали у Мулузі з 17 по 24 лютого. За інформацією ЗМІ, тоді заразилося багато людей.

Додамо, Рейтцер востаннє був присутнім у французькому парламенті 25 лютого на "годині запитань до уряду". Упродовж тижня 2 – 6 березня він засідання не відвідував.

Сьогодні у Франції вже зареєстровали 423 випадки зараження коронавірусом. Крім того, 7 людей тут загинули від цієї недуги.