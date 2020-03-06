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      Нардепа от ОПЗЖ Волошина отправят на обсервацию, – Сюмар

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      Олег Волошин

      Народного избранника от "Оппозиционной платформы – За жизнь" отправят на обсервацию. Ранее появилась информация, что украинский парламентарий контактировал недавно со своим фрацузьким коллегой, у которого обнаружили коронавирус.

      Об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Фейсбуке. По ее словам, вмешаться даже пришлось спикеру Рады Дмитрию Разумкова и секретарю СНБО Алексею Данилову.

      К теме! Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался с зараженным коронавирусом французским депутатом

      "После плевков и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах "депутата Волошина все же изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Надеюсь, обсервация будет полной", - отметила Сюмар.

      Добавим, что 6 марта Волошин действительно выступал в Раде. В своей речи он вспоминал так называемых "соросят".

      Журналисты 24 канала пытаются связаться с Олегом Волошиным, чтобы он прокомментировал ситуацию. На данный момент его телефон занят.

      К слову, ранее другой народный избранник от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко отмечал, что 6 марта Волошина в Раде отправляли пройти тест на коронавирус. В этот же день появилась информация, что он в конце февраля встречался с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером. Последний заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Верховная Рада Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Афиша Клубы
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