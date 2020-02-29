Джордж Сорос і "соросята" української політики: хто і для чого маніпулює цим терміном

Термін "соросята" в українській політиці часто застосовують щодо своїх опонентів, але ніхто не пояснює, що він означає. Так, "пояснювати" взявся телеканал ZIK, який належить Вікторові Медведчуку. Той організував цілий телемарафон "Тхне Соросом" – настільки скандальний, що після нього ця тема знову стала "гарячою".

24 канал вирішив, розібратися – хто такий Джордж Сорос, яке він відношення має до української політики, а також хто такі "соросята" і чому медведчуківці зловживають цим словом.

Зверніть увагу: "Інтер" знову оскандалився: канал показав 23 лютого радянські пропагандистські фільми

Сорос і "соросята": як змусити цілу країну говорити про тебе

Для того, аби зрозуміти, хто такі "соросята", спершу потрібно розібратися з тим, на чию честь їх назвали. Джордж Сорос – 89-річний американський бізнесмен угорсько-єврейського походження.

Його статки налічують понад 8 мільярдів доларів, та з Україною його пов'язує підтримка реформ у нашій державі, а також фінансування активістів, громадських діячів та організацій.

Крім того, Джордж Сорос відомий своєю антиросійською позицією та діяльністю. Зокрема, він відкрито критикує режим Володимира Путіна.

Сьогодні, мабуть, вже ні для кого не секрет, що багато громадських організацій та аналітичних центрів в Україні існують за гроші з-за кордону – гранти від іноземних урядів або приватних осіб. Наприклад, Центр протидії корупції отримує грантові гроші від Державного департаменту США, а "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" – від фонду "Відродження", що належить самому Соросу.

Здебільшого, такі організації у своїй діяльності спрямовані на Захід. Через це проросійські або радикально налаштовані політики називають їх "грантоїдами", "гарнтожерами" чи "соросятами" за буцімто особистий зв'язок з Соросом, а ще кричать про "зовнішнє управління" державою.

Знову голосно почали говорити про "соросят" після зміни влади в Україні, коли у Верховну Раду та Кабінет Міністрів прийшли багато нових людей саме з кіл таких громадських організацій.

Варто знати: В Україні заборонили ще три російські канали: які саме

Медведчуку "тхне Соросом" – Соросу тхне ZIKом

З темою соросят по-справжньому оскандалився телеканал ZIK зі своїм телемарафоном "Тхне Соросом". Медведчуківський телеканал вирішив "розбиратися", хто такі "соросята". Та усі їх "зусилля" – звичайнісінька російська пропаганда вустами українського телеканалу.

Ось, наприклад, одна з цитат у новині на сайті ZIKу про скандал довкола телемарафону:

Одні "соросята" створювали телеканал "Еспресо" та розпалювали війну, інші – стояли на Майдані та чинили опір "Беркуту".

Телеканал безсоромно повторює методички пропагандистів нашого східного сусіда, натякаючи, що російсько-українську війну "розв'язала Україна", а Революція Гідності – це, бачте, "спротив працівникам Беркуту", які розстрілювали активістів.

Крім того, "журналісти" стверджують, що американський бізнесмен Джордж Сорос "хоче привласнювати цілі країни, а особливо вдало йому це вдається в Україні".

Анонс скандального марафону ZIKу "Тхне Соросом": дивіться відео

Схоже, у Сороса вирішили не миритися з поливанням брудом, тож його фонд "Відродження" закликав українську медійну спільноту дати правову оцінку діями телеканалу ZIK.

Ми вважаємо, що зміст телемарафону перенасичений неправдивою інформацією, маніпуляціями та мовою ворожнечі. Під виглядом фактів, глядачам пропонують пропагандистські наративи, що раніше використовувались у авторитарних країнах і які були багаторазово спростовані,

– заявили у фонді.

"Відродження" закликає українських медіаекспертів, юристів та журналістів переглянути скандальний телемарафон і допомогти суспільству нарешті розібратися з низкою важливих причин:

Чи можна медійні продукти, які випускає телеканал ZIK, вважати журналістикою відповідно до стандартів професії?

Чиї наративи поширюють журналісти телеканалу ZIK, звідки вони походять?

Чи присутні в ефірі телеканалу ZIK ознаки мови ворожнечі, неправдивої інформації та маніпулювання суспільною свідомістю?

Які уроки і висновки має винести українська медіа-спільнота і суспільство загалом після перегляду таких "продуктів" як телемарафон "Тхне Соросом"?

Що відомо про фонд "Відродження"?Фонд "Відродження" свою діяльність в Україні характеризує як "підтримку активного, розмаїтого й відкритого громадянського суспільства, налаштованого змінювати Україну, а також підтримку створення середовища, в якому ці зміни запрацюють".



У 2014 році після вторгнення російських військ спершу в український Крим, а потім і на Донбас, фонд "Відродження" почав надавати різносторонню підтримку українській владі, а також ініціював створення стратегічної групу радників реформування України.

До слова: Нацрада оштрафувала телеканал Медведчука на понад 100 тисяч гривень

Чому росіяни і проросійські політики ненавидять Сороса

Усе просто – ця ненависть взаємна. Джордж Сорос почав підтримку України, хоча і на мирній території, але це неабияк розлютило Росію, яка не зацікавлена у прогресуючій, економічно сильній Україні.

Колишній виконавчий директор фонду "Відродження" Євген Бистрицький у коментарі "Радіо Свобода" пояснив, що мета діяльності фондів Сороса у Східній Європі – це підтримка громадянської активності, спрямованої на розбудову відкритого суспільства, коли політична і виконавча влада підзвітні громаді.

Давній термін "соросята" нині став мемом, бо його просувають ті, хто бачить, що просування реформ зачепить їхні докорінні інтереси. Це, по-перше, ті, хто свій капітал і свою ідеологію пов'язують з Росією, хто хотів би, щоб ми забули про рух України за Захід, щоб ми лишалися частиною Сходу, під Росією,

– пояснив Бистрицький.

За його словами, найперше тут мовиться про команду Медведчука, Рабіновича, "Опозиційну платформу – За життя" і той олігархат, який з ними пов'язаний. Також "не люблять" Сороса і ті народні депутати, які фінансуються цим колом олігархату.

"Вони намагаються розкрутити ненависть до Джорджа Сороса. А цю ненависть відчувають переважно праві режими. Багатьом людям не подобається те, що Сорос дає кошти на розвиток громадської активності", – резюмував ексочільник фонду "Відродження".